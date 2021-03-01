Синоптики прогнозируют 22 марта в ЛНР до 8 градусов тепла

Температура воздуха в Республике 22 марта будет колебаться от 7 градусов мороза ночью до 8 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 21 марта до 21:00 22 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем без существенных осадков, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градусов мороза, днем – плюс 5-7 градусов.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается минус 4-6 градусов ночью и 3-5 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 3 до 5 градусов мороза ночью и от 4 до 6 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 23 марта будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь; температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2 градуса, днем от нуля до 5 градусов тепла. 24 марта - облачно с прояснениями, местами дождь, порывы ветра до15-18 м/с; температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем ноль – 5 градусов выше нуля.

21 марта — Луганск