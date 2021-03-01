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ЮАР избавилась от вакцины AstraZeneca

Sergey Вчера, 21:1541Новости
ЮАР избавилась от вакцины AstraZeneca

Южно-Африканская республика продала миллион доз вакцины AstraZeneca другим странам Африки, так как препарат оказался малоэффективным против южноафриканского штамма. Об этом министр здравоохранения ЮАР Звели Мкизе написал в Twitter.
«Министр здравоохранения д-р Звели Мхизе рад сообщить, что продажа приобретенных нами вакцин AstraZeneca завершена», — говорится в сообщении.

По данным Минздрава страны, вакцины, не пригодившиеся ЮАР, переданы 14 государствам, которые однако не называются.
Напомним, ЮАР получила миллион доз AstraZeneca из Индии 1 февраля. Однако проведенные в африканской стране исследования показали, что против среднего и тяжелого течения местной мутации коронавируса препарат практически бесполезен. Поэтому уже 7 февраля власти ЮАР заявили, что подготовка к вакцинации препаратом AstraZeneca остановлена. Правительство в срочном порядке заказало у фармацевтической группы Johnson & Johnson другую вакцину.
В Южно-Африканской республике в этом году планируется вакцинировать 67% населения или 40 млн человек.
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