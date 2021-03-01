Какими будет курсы валюты на этой неделе



В течение начавшейся недели значительного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6 — 27,8 грн.

Об этом сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, предает «РБК-Украина».

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара гривне на разных сегментах валютного рынка изменился разнонаправлено и при этом незначительно.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,75 до 27,68 грн (-0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время изменились с 27,72/27,73 до 27,72/27,74 (-/+0,02%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,65/27,84 до 27,61/27,79 (-0,1%/-0,2%). Экономика - Сегодня, 06:00 130 Стоимость доллара сегодня составляет 27,7 гривны.В течение начавшейся недели значительного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6 — 27,8 грн.Об этом сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, предает «РБК-Украина».Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара гривне на разных сегментах валютного рынка изменился разнонаправлено и при этом незначительно.Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,75 до 27,68 грн (-0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время изменились с 27,72/27,73 до 27,72/27,74 (-/+0,02%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,65/27,84 до 27,61/27,79 (-0,1%/-0,2%). Экономика - Сегодня, 06:00 130

Метки: {keywords}