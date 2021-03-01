Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

214 народных депутатов попросили Зеленского уволить председателя ВГА Луганщины Гайдая

verter Сегодня, 07:300Новости
214 народных депутатов попросили Зеленского уволить председателя ВГА Луганщины Гайдая
Народный депутат, заместитель председателя временной следственной комиссии по расследованию причин масштабных пожаров, Сергей Вельможный сообщил, что вместе с еще 33 депутатами инициировал запрос к президенту Владимиру Зеленскому об увольнении Сергея Гайдая с должности председателя Луганской областной государственной администрации — руководителя областной военно-гражданской администрации в связи с нарушением им законодательства Украины.
«Среди коллег, которые поддержали соответствующее Постановление на пленарном заседании 19 марта — 214 народных депутатов, что составляет 67% от всех присутствующих в зале парламентариев, то есть большинство», — заявил Вельможный.
Среди проголосовавших «за» — представители Слуги народа, Европейской солидарности, Голоса, группы «За будущее» и «Доверия».
«Обращение к президенту об увольнении руководителя Луганской областной ВГА является полностью обоснованным, поскольку ее руководитель Гайдай, представляющий исполнительную власть в области, не в состоянии организовать и обеспечить эвакуацию населения во время лесных пожаров. Каким образом это лицо, как руководитель ВГА будет действовать, если возникнет более сложная чрезвычайная ситуация на востоке страны?», — отмечает Сергей вельможный.
Как известно, в результате двух пожаров уничтожено 40% лесного фонда области, повреждено и уничтожено почти полтысячи домов, погибли 16 человек. Новости Украины - Сегодня, 07:00 118

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: