На КПВВ «Станица Луганская» разразился скандал с лабораторией делавшей ПЦР-тесты.
Маршруткой и в пакетике — так одна из частных больниц перевозит биологически опасные пробы теста на COVID-19 из Станицы Луганской.
На одном из блокпостов в Луганской области полицейские проверили курьера из лаборатории и изъяли 36 образцов биологического материала — тестов на COVID-19, — говорится в сюжете ТРК «Донбасс Онлайн».
Как известно, на территории КПВВ «Станица Луганская» работают три частные лаборатории, которые делают ПЦР-тесты на COVID-19 для снятия с самоизоляции с помощью мобильного приложения «Вдома».
Сразу после пограничного контроля, на выходе с пункта пропуска протестироваться навязчиво предлагают промоутеры. Результаты выдают от двух часов до двух суток. Цена так же отличается. Но, знающие люди почему-то не советуют тестироваться в лаборатории «Астра».
Схид.инфо уже писал, о странностях в работе этой организации. У самой лаборатории даже на сайте нет информации о том, что «Астра» делает ПЦР-тесты. «Астры» так же нет в перечне лабораторий, аттестованных Минздравом на проведение ПЦР-тестов в Луганской области и снятия с самоизоляции в мобильном приложении «Вдома». После нашей публикации, пункт отбора «Астры» посетили «компетентные органы» с проверкой, но через день, лаборатория продолжила предоставлять свои платные услуги людям, пересекающим КПВВ. Вероятно, в ситуацию вмешались покровители «Астры» в руководстве Луганской области.
«Астра» по-прежнему не имеет разрешение от Минздрава на доступ к базе приложения «Вдома», но такое разрешение имеет харьковский медицинский центр «МЦ МТМ». Вот с ними и сотрудничает лаборатория «Астра», отправляя им материалы для исследования. Об этом в своем расследовании рассказывают журналисты ТРК «Донбасс Онлайн».
Как выяснили журналисты накануне анализы на исследования отправили с нарушением всех условий сохранения и перевозки биологически опасных вещество.
Это подтвердила журналистам главврач Станично-Луганской ЦПМСД Светлана Семененко.
«Были нарушены условия. Это передавалось маршруткой. Просто пассажирской маршруткой, в которой ехали люди. Это был обыкновенный пакет, полиэтиленовый. В этом пакете находилось 35 образцов отбора биологического материала. Это биологический материал, это фактически инфекция. Мы любого человека, который обращается за проведением ПЦР теста, рассматриваем, как потенциально позитивного больного», — рассказала подробности С.Семененко.
В дело вмешались полицейские, которые изъяли и передали тесты в Станично-Луганскую больницу.
Работники «Астры» в точке отбора на КПВВ от комментариев отказались. Не смогли журналисты пообщаться и с руководителем лаборатории, неким Денисом Викторовичем, он не отвечал на телефонные звонки. Фамилию руководителя работники лаборатории отказались назвать. А журналисты ТРК «Донбасс Онлайн» отметили, что в открытых источниках информации о лаборатории «Астра» найти не смогли.
Как должен перевозиться отобранный биологический материал рассказала главврач С.Семененко: «Это сумка- холодильник, или какой-либо другое холодильное устройство, если количество большое, и спецтранспорт, который будет доставлять эти ПЦР тесты непосредственно в лабораторию. Время — это не более 48 часов. Потому что результат будет недействительным».
«Доехали ли данные тесты до лаборатории неизвестно. Как неизвестно и какие результаты нарисуют людям, которые ждали их почти двое суток», — отметили телевизионные журналисты.
Журналисты и общественность ожидает теперь официальных комментариев от Полиции Луганской области, управления здравоохранения Луганской облгосадминистрации и Главы Луганской ВГА Сергея Гайдая. Новости Региона - Сегодня, 09:00 484
На одном из блокпостов в Луганской области полицейские проверили курьера из лаборатории и изъяли 36 образцов биологического материала — тестов на COVID-19, — говорится в сюжете ТРК «Донбасс Онлайн».
Как известно, на территории КПВВ «Станица Луганская» работают три частные лаборатории, которые делают ПЦР-тесты на COVID-19 для снятия с самоизоляции с помощью мобильного приложения «Вдома».
Сразу после пограничного контроля, на выходе с пункта пропуска протестироваться навязчиво предлагают промоутеры. Результаты выдают от двух часов до двух суток. Цена так же отличается. Но, знающие люди почему-то не советуют тестироваться в лаборатории «Астра».
Схид.инфо уже писал, о странностях в работе этой организации. У самой лаборатории даже на сайте нет информации о том, что «Астра» делает ПЦР-тесты. «Астры» так же нет в перечне лабораторий, аттестованных Минздравом на проведение ПЦР-тестов в Луганской области и снятия с самоизоляции в мобильном приложении «Вдома». После нашей публикации, пункт отбора «Астры» посетили «компетентные органы» с проверкой, но через день, лаборатория продолжила предоставлять свои платные услуги людям, пересекающим КПВВ. Вероятно, в ситуацию вмешались покровители «Астры» в руководстве Луганской области.
«Астра» по-прежнему не имеет разрешение от Минздрава на доступ к базе приложения «Вдома», но такое разрешение имеет харьковский медицинский центр «МЦ МТМ». Вот с ними и сотрудничает лаборатория «Астра», отправляя им материалы для исследования. Об этом в своем расследовании рассказывают журналисты ТРК «Донбасс Онлайн».
Как выяснили журналисты накануне анализы на исследования отправили с нарушением всех условий сохранения и перевозки биологически опасных вещество.
Это подтвердила журналистам главврач Станично-Луганской ЦПМСД Светлана Семененко.
«Были нарушены условия. Это передавалось маршруткой. Просто пассажирской маршруткой, в которой ехали люди. Это был обыкновенный пакет, полиэтиленовый. В этом пакете находилось 35 образцов отбора биологического материала. Это биологический материал, это фактически инфекция. Мы любого человека, который обращается за проведением ПЦР теста, рассматриваем, как потенциально позитивного больного», — рассказала подробности С.Семененко.
В дело вмешались полицейские, которые изъяли и передали тесты в Станично-Луганскую больницу.
Работники «Астры» в точке отбора на КПВВ от комментариев отказались. Не смогли журналисты пообщаться и с руководителем лаборатории, неким Денисом Викторовичем, он не отвечал на телефонные звонки. Фамилию руководителя работники лаборатории отказались назвать. А журналисты ТРК «Донбасс Онлайн» отметили, что в открытых источниках информации о лаборатории «Астра» найти не смогли.
Как должен перевозиться отобранный биологический материал рассказала главврач С.Семененко: «Это сумка- холодильник, или какой-либо другое холодильное устройство, если количество большое, и спецтранспорт, который будет доставлять эти ПЦР тесты непосредственно в лабораторию. Время — это не более 48 часов. Потому что результат будет недействительным».
«Доехали ли данные тесты до лаборатории неизвестно. Как неизвестно и какие результаты нарисуют людям, которые ждали их почти двое суток», — отметили телевизионные журналисты.
Журналисты и общественность ожидает теперь официальных комментариев от Полиции Луганской области, управления здравоохранения Луганской облгосадминистрации и Главы Луганской ВГА Сергея Гайдая. Новости Региона - Сегодня, 09:00 484
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