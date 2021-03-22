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Мужчина погиб на пожаре в Красном Луче – МЧС ЛНР

Sergey 22-03-2021, 10:0080Новости
Мужчина погиб на пожаре в Красном Луче – МЧС ЛНР
Мужчина погиб на пожаре в Красном Луче. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.
"Ликвидировано шесть пожаров, на одном из которых погиб человек", – говорится в сообщении.
Пожар произошел в жилом доме на улице Грибоедова в Красном Луче. На месте происшествия был обнаружен труп мужчины 1963 года рождения. Причина возгорания устанавливается.
Ранее в МЧС ЛНР отмечали, что наиболее частыми причинами пожаров являются неосторожность при курении, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.
22 марта — Луганск

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