Мужчина погиб на пожаре в Красном Луче – МЧС ЛНР

Мужчина погиб на пожаре в Красном Луче. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

"Ликвидировано шесть пожаров, на одном из которых погиб человек", – говорится в сообщении.

Пожар произошел в жилом доме на улице Грибоедова в Красном Луче. На месте происшествия был обнаружен труп мужчины 1963 года рождения. Причина возгорания устанавливается.

Ранее в МЧС ЛНР отмечали, что наиболее частыми причинами пожаров являются неосторожность при курении, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

22 марта — Луганск