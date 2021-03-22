Ракета В«СоюзВ» в новой раскраске стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а», впервые за 45 лет сменившая цветовую гамму с традиционной серо-оранжевой на бело-синюю, стартовала с космодрома Байконур.«Прошел контакт подъема», – сказал диктор во время трансляции. Фраза означает, что зафиксирован отрыв ракеты от стартового стола.Пуск планировался в субботу, но по решению комиссии был отложен на двое суток. По словам источников в ракетно-космической отрасли, причиной стал скачок напряжения в системе электропитания стартового комплекса и необходимость повторной проверки систем ракеты, передает РИА «Новости».Ракете предстоит вывести в космос южнокорейский аппарат CAS500-1 и еще 37 спутников из 18 стран, в том числе российские.Согласно плану полета, в 9.16 по московскому времени разгонный блок «Фрегат» с 38 космическими аппаратами отделится от третьей ступени ракеты «Союз» на суборбитальной траектории полета – с нее для выхода на замкнутую орбиту требуется включение двигателей разгонного блока. Для этого «Фрегат» выполнит два включения маршевой двигательной установки и доставит на целевую орбиту южнокорейский спутник наблюдения Земли CAS500-1. Отделение аппарата намечается в 10.10 мск. Затем последуют еще два включения двигателя разгонного блока, и в период с 11.35 до 11.37 мск планируется отделение четырех японских спутников GRUS.После еще двух включений двигателя «Фрегата» в период с 13.13 до 13.53 мск ожидается отделение остальных 33 аппаратов: южнокорейских KMSL, Pumbaa и Timon, японского ELSA-d, NAJM-1 и KSU CubeSat из Саудовской Аравии, DMSAT-1 из ОАЭ, трех израильских ADELIS-SAMSON, двух канадских Kepler, бразильского NANOSATC-BR2, четырех немецких Beesat, нидерландского Hiber-3, итальянских SIMBA и Unisat-7 (внутри него будут аппараты Unicorn-1 из Германии, аргентинский DIY-1, итальянские FEES и STECCO, венгерский SMOG-1 и таиландский BCCSAT-1), российских CubeSX-HSE, CubeSX-Sirius-HSE и OrbiCraft-Zorkiy, словацкого GRBAlpha, британского LacunaSat-2B, испанского 3B5GSAT и тунисского Challenge One.