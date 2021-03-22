Как переселенцам получить компенсацию за нарушение сроков выплаты пенсии
Для получения компенсации пенсионеру-переселенцу для начала необходимо в судебном порядке доказать, что пенсию не выплачено именно по вине пенсионного органа.
Специалисты «Юридического советника для переселенцев» рассказали, кто имеет право на компенсацию за нарушение сроков выплаты пенсии, как ее получить и чем руководствоваться на практике.
Так, у юристов спрашивают можно ли ссылаться на Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты»» для получения компенсации и сумм пенсии, которая не была выплачена в 2018 году из-за нарушения сроков прохождения физической идентификации личности. Об этом пишет «Трибун».
Специалисты отмечают, что 26.02.2021, действительно, вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты»». Вместе с тем право на получение компенсации в случае задержки выплаты пенсии предполагалось раньше. Новой редакцией закона только внесены отдельные уточнения. Поэтому компенсация гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты теперь производится в случае задержки на один и более календарных месяцев выплаты начисленных доходов, а именно:
— пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством);
социальной выплаты;
— стипендии;
— заработной платы (денежного обеспечения);
— сумм индексации денежных доходов граждан;
— сумм возмещения вреда, причиненного физическому лицу увечьем или иным повреждением здоровья;
— сумм, выплачиваемых лицам, имеющим право на возмещение вреда в случае потери кормильца.
Вместе с тем, по закону выплата компенсации должна производиться в том же месяце, в котором осуществляется выплата задолженности за соответствующий месяц без каких-либо дополнительных обращений от граждан. Сумма компенсации при этом исчисляется путем умножения суммы начисленного, но не выплаченного гражданину дохода за соответствующий месяц (после удержания налогов и обязательных платежей) на индекс инфляции в период невыплаты дохода (инфляция месяца, за который выплачивается доход, во внимание не принимается).
Однако, когда задержка касается пенсии, на автоматическое начисление компенсации ждать не стоит.
Как показывает практика, в случаях, когда пенсию не было получено гражданином за непрохождение идентификации в АО «Ощадбанк» или отсутствии по месту жительства ВПЛ, или отмены справки о постановке на учет ВПЛ т.д., пенсионные органы отказываются добровольно платить долги, ссылаясь на то, что нет отдельного порядка выплаты задолженности по пенсии. О выплате компенсации в таких ситуациях пенсионные органы применяют ст. 5 Закона Украины «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты», которой предусмотрено, что своевременно не полученный по вине гражданина доход компенсации не подлежит.
Итак, для получения компенсации пенсионеру-ВПЛ для начала необходимо в судебном порядке доказать, что пенсию не выплачено по вине пенсионного органа. В исковом заявлении при этом сразу можно просить суд обязать ответчика выплатить вместе с задолженностью компенсацию потери части дохода. В случае, если вопросы о выплате пенсии уже были рассмотрены судом в пользу пенсионера и на руках есть судебное решение о выплате задолженности по пенсии, вступившее в законную силу, для получения компенсации необходимо обратиться с письменным заявлением в пенсионный орган. В случае отказа в выплате таких средств соответствующие действия (решения) можно обжаловать в судебном порядке. Новости Украины - Сегодня, 10:00 142
Специалисты «Юридического советника для переселенцев» рассказали, кто имеет право на компенсацию за нарушение сроков выплаты пенсии, как ее получить и чем руководствоваться на практике.
Так, у юристов спрашивают можно ли ссылаться на Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты»» для получения компенсации и сумм пенсии, которая не была выплачена в 2018 году из-за нарушения сроков прохождения физической идентификации личности. Об этом пишет «Трибун».
Специалисты отмечают, что 26.02.2021, действительно, вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты»». Вместе с тем право на получение компенсации в случае задержки выплаты пенсии предполагалось раньше. Новой редакцией закона только внесены отдельные уточнения. Поэтому компенсация гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты теперь производится в случае задержки на один и более календарных месяцев выплаты начисленных доходов, а именно:
— пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством);
социальной выплаты;
— стипендии;
— заработной платы (денежного обеспечения);
— сумм индексации денежных доходов граждан;
— сумм возмещения вреда, причиненного физическому лицу увечьем или иным повреждением здоровья;
— сумм, выплачиваемых лицам, имеющим право на возмещение вреда в случае потери кормильца.
Вместе с тем, по закону выплата компенсации должна производиться в том же месяце, в котором осуществляется выплата задолженности за соответствующий месяц без каких-либо дополнительных обращений от граждан. Сумма компенсации при этом исчисляется путем умножения суммы начисленного, но не выплаченного гражданину дохода за соответствующий месяц (после удержания налогов и обязательных платежей) на индекс инфляции в период невыплаты дохода (инфляция месяца, за который выплачивается доход, во внимание не принимается).
Однако, когда задержка касается пенсии, на автоматическое начисление компенсации ждать не стоит.
Как показывает практика, в случаях, когда пенсию не было получено гражданином за непрохождение идентификации в АО «Ощадбанк» или отсутствии по месту жительства ВПЛ, или отмены справки о постановке на учет ВПЛ т.д., пенсионные органы отказываются добровольно платить долги, ссылаясь на то, что нет отдельного порядка выплаты задолженности по пенсии. О выплате компенсации в таких ситуациях пенсионные органы применяют ст. 5 Закона Украины «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты», которой предусмотрено, что своевременно не полученный по вине гражданина доход компенсации не подлежит.
Итак, для получения компенсации пенсионеру-ВПЛ для начала необходимо в судебном порядке доказать, что пенсию не выплачено по вине пенсионного органа. В исковом заявлении при этом сразу можно просить суд обязать ответчика выплатить вместе с задолженностью компенсацию потери части дохода. В случае, если вопросы о выплате пенсии уже были рассмотрены судом в пользу пенсионера и на руках есть судебное решение о выплате задолженности по пенсии, вступившее в законную силу, для получения компенсации необходимо обратиться с письменным заявлением в пенсионный орган. В случае отказа в выплате таких средств соответствующие действия (решения) можно обжаловать в судебном порядке. Новости Украины - Сегодня, 10:00 142
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