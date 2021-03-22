Донбасс. Оперативная лента военных событий 22.03.2021

"Боевики 80-й бригады, выполняя приказ (командира бригады полковника Владимира) Шворака, с целью недопущения вскрытия техники, а также получения обещанной командованием "ООС" (так называемой операции объединенных сил) премии за уничтожение БПЛА ОБСЕ предприняли попытку сбить беспилотник миссии, выполняющий полет вблизи линии соприкосновения в направлении населенный пункт Веселая Гора – Счастье", – рассказал он.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 20.03.202109:55Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.Осадчий отметил, что "команда СММ была вынуждена экстренно посадить БПЛА и поспешно покинуть этот район".09:00Об этом сегодня заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).«Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе неоднократно информировало о фактах стягивания ВФУ техники к линии соприкосновения. Анализ отчетов СММ за текущий год позволяет говорить об очередной волне накопления техники и тяжелого вооружения вблизи линии соприкосновения, что, несмотря на публичные заверения представителей Киева о якобы обычной ротации подразделений в зоне проведения «ООС», свидетельствует о возможной подготовке к эскалации со стороны Украины», — сказано в сообщении.По подсчетам представительства ДНР в СЦКК, за две недели со 2 по 17 марта международные наблюдатели зафиксировали на железнодорожных станциях в подконтрольных ВФУ населенных пунктах 170 единиц техники и тяжелых вооружений, включая установки РСЗО, танки, а также крупнокалиберную гаубичную артиллерию.«Всего же вблизи линии соприкосновения с ДНР на территории, подконтрольной Украине, только в 2021 году в отчетах СММ ОБСЕ были зафиксированы факты обнаружения 464 единиц техники и тяжелых вооружений, в числе которых 183 танка, 18 РСЗО «Град», 200 единиц самоходной и буксируемой артиллерии калибром от 100 до 152 мм, 51 ЗРК (включая один ЗРК «Бук»), восемь минометов калибром 82 мм, четыре ПТРК», — добавили в представительстве.Там подчеркнули, что на фоне стягивания к фронту украинской техники, в частности необходимых для прорыва и наступления танков, а также продвижения вперед позиций ВФУ не выдерживают никакой критики заявления официального Киева о приверженности соблюдению режима прекращения огня.