Волонтеры "Мира Луганщине" помогли более 2,6 тыс. находящихся на самоизоляции жителей ЛНР

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках акции "Рука помощи" помогли более 2,6 тыс. жителей ЛНР, находящихся на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ОД."С момента старта акции "Рука помощи" волонтеры помогли 2618 жителям разных городов и районов Республики", - говорится в сообщении.В пресс-службе напомнили, что акция включает в себя доставку продуктов питания, воды и медикаментов пожилым, маломобильным и находящимся на самоизоляции жителям ЛНР, а также уточнили, что за минувшую неделю активисты оказали помощь 32 обратившимся."Большее количество обращений с просьбами о помощи поступает от жителей Луганска, но мы не остаемся равнодушными к людям по всей Республике и всегда рады помочь тем, кто в этом нуждается", - отметила координатор проекта "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" Антонина Машкова.Напомним, 1 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник поручил ОД "Мир Луганщине" помочь оказавшимся в изоляции жителям Республики. На следующий день движение объявило о наборе волонтеров для помощи маломобильным согражданам, а с 3 апреля активисты ОД уже начали оказывать помощь жителям ЛНР, находящимся на самоизоляции.Оставить заявки для получения помощи можно с 09:00 до 18:00 по телефонам: +38 (072) 503 55 55, +38 (0642) 34 55 05.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 122,5 млн, из них более 2,7 млн скончались. В ЛНР подтверждены 3489 случаев заражения коронавирусом.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.22 марта — Луганск