"Лугансквода" предупредила о сбоях в подаче воды в регионах ЛНР 22 марта из-за ремонтов
Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" назвало адреса, по которым 22 марта возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск
Ленинский район: улица Советская, городок Острая Могила;
Жовтневый район: улицы Барбюса, 30 лет Победы, 60 лет Образования СССР, Комбайная, 10-й Квартал, Стандартный Городок;
Артемовский район: переулок 6-й Железнодорожный, улицы 2-я Краснознаменная, квартал Мирный;
Краснодонский район: село Николаевка, поселок Мирный, улица Ленина, Краснодон, район школы № 6;
Лутугинский район: Лутугино, поселки Успенка, Георгиевка, Юрьевка, улицы Шевченко, Новая, Подгорная, поселок Георгиевка-1, улицы Садовая, Маяковского;
Свердловск: улица Широкая, переулок Челюскина;
Алчевск: улицы Ленина, Гмыри;
Перевальский район: Артемовск, улицы Пелихова, Щорса, Свиридова;
Кировск: улицы Калинина, Советская, Франко;
Брянка: Микрорайон-4, улицы Яблоневая, 21-го Партсъезда КПСС, район хлебозавода и Центральной городской больницы;
Стаханов: улицы Богдана Хмельницкого, Смоленская, Черноморская, Миргородская, Ирмино, улица Межпланетная;
Первомайск: поселок Сокологоровка, улицы Известковая, Садовая, Степная;
Антрацит: улицы Говорова, Пригородняя;
Красный Луч: улицы Новикова-Прибоя, Пожарского, Попова, Ленина, Мира.
"На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды", - предупредили в "Луганскводе".
22 марта — Луганск
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск
Ленинский район: улица Советская, городок Острая Могила;
Жовтневый район: улицы Барбюса, 30 лет Победы, 60 лет Образования СССР, Комбайная, 10-й Квартал, Стандартный Городок;
Артемовский район: переулок 6-й Железнодорожный, улицы 2-я Краснознаменная, квартал Мирный;
Краснодонский район: село Николаевка, поселок Мирный, улица Ленина, Краснодон, район школы № 6;
Лутугинский район: Лутугино, поселки Успенка, Георгиевка, Юрьевка, улицы Шевченко, Новая, Подгорная, поселок Георгиевка-1, улицы Садовая, Маяковского;
Свердловск: улица Широкая, переулок Челюскина;
Алчевск: улицы Ленина, Гмыри;
Перевальский район: Артемовск, улицы Пелихова, Щорса, Свиридова;
Кировск: улицы Калинина, Советская, Франко;
Брянка: Микрорайон-4, улицы Яблоневая, 21-го Партсъезда КПСС, район хлебозавода и Центральной городской больницы;
Стаханов: улицы Богдана Хмельницкого, Смоленская, Черноморская, Миргородская, Ирмино, улица Межпланетная;
Первомайск: поселок Сокологоровка, улицы Известковая, Садовая, Степная;
Антрацит: улицы Говорова, Пригородняя;
Красный Луч: улицы Новикова-Прибоя, Пожарского, Попова, Ленина, Мира.
"На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды", - предупредили в "Луганскводе".
22 марта — Луганск
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