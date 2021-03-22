"Лугансквода" предупредила о сбоях в подаче воды в регионах ЛНР 22 марта из-за ремонтов

Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" назвало адреса, по которым 22 марта возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.

На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:

Луганск

Ленинский район: улица Советская, городок Острая Могила;

Жовтневый район: улицы Барбюса, 30 лет Победы, 60 лет Образования СССР, Комбайная, 10-й Квартал, Стандартный Городок;

Артемовский район: переулок 6-й Железнодорожный, улицы 2-я Краснознаменная, квартал Мирный;

Краснодонский район: село Николаевка, поселок Мирный, улица Ленина, Краснодон, район школы № 6;

Лутугинский район: Лутугино, поселки Успенка, Георгиевка, Юрьевка, улицы Шевченко, Новая, Подгорная, поселок Георгиевка-1, улицы Садовая, Маяковского;

Свердловск: улица Широкая, переулок Челюскина;

Алчевск: улицы Ленина, Гмыри;

Перевальский район: Артемовск, улицы Пелихова, Щорса, Свиридова;

Кировск: улицы Калинина, Советская, Франко;

Брянка: Микрорайон-4, улицы Яблоневая, 21-го Партсъезда КПСС, район хлебозавода и Центральной городской больницы;

Стаханов: улицы Богдана Хмельницкого, Смоленская, Черноморская, Миргородская, Ирмино, улица Межпланетная;

Первомайск: поселок Сокологоровка, улицы Известковая, Садовая, Степная;

Антрацит: улицы Говорова, Пригородняя;

Красный Луч: улицы Новикова-Прибоя, Пожарского, Попова, Ленина, Мира.

"На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды", - предупредили в "Луганскводе".

22 марта — Луганск