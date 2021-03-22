"Лугансквода" из-за аварии приостановила подачу воды в Лутугино, Георгиевку и Успенку

Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" вследствие аварии на водоводе приостановило водоснабжение Лутугино и поселков городского типа Георгиевка и Успенка. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"Из-за аварии на Лутугинском магистральном водоводе диаметром 400 мм 22 марта с 9:00 прекращена подача воды жителям города Лутугино, а также поселков Георгиевка и Успенка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что завершить ремонтные работы и возобновить водоснабжение планируется к вечеру.

22 марта — Луганск