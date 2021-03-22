Европейское В«единствоВ» отрезало Латвии путь к перезапуску промышленности

Латвия утратила компетенции и производства прежде, чем опомнилась о необходимости реиндустриализации, сообщил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» доктор экономических наук, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, главный научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН Николай Межевич.Федеральное агентство политических новостей / Вероника КомковаЛатвия должна пойти по пути «интеллектуальной реиндустриализации», чтобы достичь уровня жизни развитых стран Европейского союза. Такое предложение прозвучало из уст премьер-министра страны Кришьяниса Кариньша.Глава латвийского кабмина представил депутатам Сейма план по выходу из кризиса и оздоровлению национальной экономики. Способ, который предложил политик, предполагает методы для вывода страны на новый уровень благосостояния, достижение структурных изменений, способных определить ориентированность на производительность в пользу экспорта наукоемких товаров и услуг.Новый курс нацелен на увеличение производительности промышленных мощностей страны через привлечение инвестиций из бюджета Европейского союза и с помощью подключения специального «механизма устойчивости», работающего для смягчения последствий пандемии коронавирусной инфекции.«Это государство в Советском Союзе действительно было республикой с высокоразвитым промышленным потенциалом. Я обязан сделать комплимент той Латвии, которая была между 1920 годом и 1940 годом и по нескольким причинам добилась выдающихся успехов в промышленной политике.Существовавшее тогда электротехническое объединение ВЭФ выпускало пылесосы, фотокамеры и радиоприемники. Латвия была единственной столь малой страной Европы, сумевшей выпустить хоть не серийный, но собственный самолет», - рассказал эксперт Николай Межевич.Промышленность Латвии: путь от процветания к деградацииКурс на «интеллектуальную реиндустриализацию» Правительство Латвии, по словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, одобрило еще в феврале текущего года. Вероятно, принимая решение, политики учитывали уже не существующие мощности, которыми республика обладала до 1980-х годов. В то время активными оставались более 350 предприятий с различной инфраструктурой.При оценке исторического наследия этой страны, считает Николай Межевич, стоит учитывать успехи Латвии как советского, так и досоветского периода, что особенно важно.В 1990-е годы предприятия ВЭФ, «Альфа», РАФ, «Радиотехника» разорились, пишут «Известия» со ссылкой на книгу экономиста Эрнеста Буйвида «Латвийский путь: к новому кризису». Работу тогда потеряли 325 тысяч человек, а производство мяса, рыбы, транспорта, телефонных аппаратов и других товаров в Латвийской ССР, рухнуло в несколько раз.Стихийное движение за независимость смело мощную промышленность, остатки которой окончательно оказались утерянными с выходом Латвии из состава Советского Союза.«Наступил 1991 год, и во многих республиках задумались, зачем им суета в промышленности, сельском хозяйстве, если страны входят в цивилизацию сферы услуг. Тогда действительно казалось, что сотни тысяч людей, занятые в промышленности Латвии, могли найти новую работу в новом мире.Открывались кафе, рестораны, развивался гостиничный бизнес, процветала сфера услуг. Все это выглядело великолепно на фоне того, что в Советском Союзе сервис не являлся сильной стороной экономического развития», - вспомнил эксперт.Америка сбила Европу с толкуПодобная тенденция оставалась актуальной в небольших европейских странах до тех пор, пока Барак Обама, будучи хозяином Белого дома, не начал говорить о новой промышленной политике в Соединенных Штатах Америки.«На определенном этапе Запад, к которому Латвия себя причисляет, пришел к выводу, что деиндустриализация и вывод производств в Азию были ошибкой. Но основная загвоздка тогда заключалась в том, что Соединенные Штаты имеют экономическую, политическую и идеологическую силы для того, чтобы переиграть ситуацию.У Латвии такого потенциала не было, и выяснилось, что безумно трудно признать деиндустриализацию неверной стратегией. Пример Америки показал, что попытки Обамы провести реиндустриализацию провалились: стало понятно, что в США, вероятнее всего, ничего не получится, а в Латвии это сделать в принципе невозможно, потому что нет никаких условий, утрачены компетенции и производства», - объяснил собеседник агентства.Потенциал Латвии остался в СССРНиколай Межевич подчеркнул, что республика потеряла людей, способных заниматься чем-то более сложным, чем сборка велосипедов. Хотя и это производство уже укрепилось в Азии.«В Латвии так не получится – там стандарт западный, и его обеспечение по-восточному с точки зрения технологий не сработает. Основная проблема этого государства заключается в том, что утраченное не возвращается», - подчеркнул эксперт.Реанимировать латвийскую промышленность не способен и бюджет Европейского союза, на который рассчитывает Рига. Впрочем, развитые страны ЕС в принципе не заинтересованы в развитии периферийной части региона, что фактически лишает Латвию последней надежды.Евросоюз сохранит республику в виде рынка сбыта, а не сделает ее точкой новаций и производственным центром. Поэтому Рига продолжит довольствоваться немецкими автомобилями, французскими или испанскими продовольственными товарами, а по оставшимся в стране железным дорогам уже не будут бегать латвийские электрички.Александра Мельник