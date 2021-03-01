Паяц на воеводстве. Зачем Зеленский ввел санкции?

Зеленский с завидным упорством продолжает «поедать чижиков». Этот «арлекин и просто смех, без имени и, в общем, без судьбы» ввёл санкции против большой группы бывших (до 2014 года) руководителей Украины и нескольких малоизвестных лиц.Он также дополнительно разъяснил, что санкции подразумевают блокирование всех активов и имущества, предотвращение вывоза капитала за пределы Украины и лишение всех государственных наград.В то время как всё прогрессивное человечество с замиранием сердца ждёт, когда воссозданная с нуля Зеленским украинская армия перейдёт в сокрушительное наступление в Донбассе и в кратчайшие сроки, сметя с лица земли дикие орды таёжных броне-кавалерийских водолазов (перед которыми дрожит Европа), загнав китайцев за Янцзы (в отместку за визит их бизнесменов в Крым), через Берингов пролив подаст руку спасённому украинскими «киборгами» американскому союзнику, украинский президент развлекается санкциями против давно и прочно забытых политиков.Я уже молчу о том, что санкционированные Колесниченко и Табачник давно ушли в частную жизнь и в страшном сне не видят своего возвращения на Украину, тем более участия в местной политике. Надо быть очень человеколюбивым альтруистом или далёким от адекватной оценки реальности человеком, чтобы желать принять на себя ответственность за судьбы миллионов ограбленных, голодных, злых, лишённых средств к существованию людей, проживающих на территории с полностью уничтоженной экономикой и разрушенной инфраструктурой.Даже Янукович после 2015-го года не заикался о намерении вернуться в активную украинскую политику. Он вынужден периодически принимать участие в судебных процессах, в ходе которых украинские путчисты и их наследники пытаются доказать самим себе (больше им никто не верит), что они не совершили государственный переворот, а спасли страну. Версии меняются. Вначале они утверждали, что Янукович просто немотивированно бежал из страны и им пришлось взять на себя ответственность за державу. Потом они стали утверждать, что Янукович желал продать Украину России (которая её и даром не берёт). Теперь утверждают, что даже продал и организовал «российскую агрессию».С Януковичем ясно, его необходимо обвинить, чтобы обелить себя (чем им это поможет после неизбежной потери власти?). Как-то можно понять атаку на Азарова, который возглавил созданный в 2015 году Комитет спасения Украины (КСУ). Можно также понять, почему в список попал Курченко, чья фамилия периодически всплывает в связи с каким-то бизнесом на Украине и в Донбассе. Но и в этих случаях, необходимо вначале выиграть суд, а затем вводить санкции.Тем более, если санкции против Азарова введены за участие в КСУ, то почему в список не попали также входивший в состав учредителей Комитета Игорь Марков и продолжающий активную политическую деятельность Олег Царёв?Почему из всех донецко-луганских политиков в списке только Пасечник и Бобков, но нет Пушилина? Почему в списке есть давно уволенные руководители МВД Крыма, но отсутствует большинство действующих? Из всей крымской прокуратуры в список попала одна Поклонская, которая давно трудится депутатом Госдумы. Из всех российских политиков, проявляющих активность на украинском направлении, санкций удостоился только Затулин. Кстати какие украинские ордена Зеленский планирует у него отобрать и какие активы Затулина на Украине он будет блокировать?Складывается впечатление, что санкционный список готовили в последний момент. Кого вспомнили, того и вписали.Сами санкции тоже какие-то непонятные. Опустим, что государственных наград можно лишать по решению суда, а украинские власти все суды против бывших руководителей страны проиграли, в некоторых же случаях даже не рисковали судиться. Какой смысл в блокировании активов?Уезжая с Украины, я исходил из того, что все оставшиеся там «активы» потеряны навсегда. Позднее часть удалось переправить в Москву, а то, что осталось на Украине — отрезанный ломоть. Думаю, что из этого исходили и другие эмигранты. Тем более, что не все уехали сразу после переворота и некоторые имели время и возможность спокойно ликвидировать свой бизнес и распродать имущество на Украине. Если у кого-то из эмигрантов через семь лет после путча на Украине что-то осталось, то явно с этим имуществом люди давно мысленно простились.Заявленное содержание санкций выглядит так, как будто мелкий провинциальный чиновник долго примерял на себя, что его может сильнее всего уязвить. Поскольку ничего, кроме ордена за выслугу лет и прикупленного на собранные взятки домика у него нет, то эту «мечту всей жизни» и конфисковали. И вновь непонятно, почему ордена отобрали, а ранги госслужащих, дипломатические ранги и воинские звания оставили? Забыли?Когда-то французский революционный Конвент принял декрет, согласно которому все эмигранты объявлялись вне закона (то есть при возвращении на территорию Франции их мог убить каждый без суда и следствия), а всё их имущество конфисковывалось. Никаких различий между принцем крови и бедным приходским священников не делалось. Считалось, что раз оба бежали за границу, спасая свою жизнь от озверевших революционеров, значит оба враги народа и республики. Решался и политический вопрос — потенциальным оппозиционерам было заказано возвращение на родину и участие в политической деятельности, и финансово-экономический — за счёт владений богатой части эмиграции уже в эпоху термидорианского Конвента и Директории обогатилась верхушка революционеров.Зеленские санкции не решают ни одного вопроса. Они не затрагивают многих из тех, кто занимается активной политической деятельностью, направленной против действующего украинского режима. В то же время в список включены люди давно ни к какой политике непричастные. С точки зрения «захвата эмигрантских имений», в списке отсутствуют такие знаковые люди, как старший сын Януковича Александр и бывший глава Национального банка Украины, бывший первый вице-премьер и последний предпутчевый и.о. премьера Сергей Арбузов.Зеленский заявил, что против бывших политиков раньше не вводились санкции, но это неправда. Под санкции попадал, как минимум Царёв, были разговоры о введении санкций против Курченко (не знаю закончились ли они чем-то конкретным). По запросу Украины под западные санкции попадали Янукович, Азаров, Арбузрв и многие министры последнего перед путчем правительства. Другое дело, что после того, как Украина не смогла доказать их вину в суде, санкции были сняты.Отдельно меня порадовала украинская пресса, которая написала, что Табачник и Колесниченко попади в список за защиту русского языка. Конкретно, Табачнику вменили открытие (согласно закону Украины) русских классов по требованию родителей школьников, а Колесниченко принятие закона «Об основах государственной языковой политики», согласно которому, языки национальных меньшинств (в том числе русский) получали официальный статус в местах компактного проживания соответствующего меньшинства. Но:— во-первых, закон неофициально называли «Законом Колесниченко-Кивалова». Второй его соавтор находится на территории Украины и ни под какие санкции не попал;— во-вторых, закон был принят в соответствии с конституционной процедурой, вступил в силу 10 августа 2012 года и действовал до 28 февраля 2018 года, когда был отменён решением Конституционного суда. Ни Порошенко, ни Турчинов не подписали отменяющее закон постановление путчистской Верховной Рады от 23 февраля 2014 года. То есть, закон полтора года действовал при Януковиче и четыре года после Януковича;— в-третьих, среди русских Украины отношение к Закону было далеко неоднозначным, ибо он присваивал русскому — языку абсолютного большинства граждан Украины, статус языка меньшинства, сужая, таким образом, конституционную норму об особом статусе русского языка на Украине.Ну и наконец, даже отбросив все вышеперечисленные несуразности, если против Колесниченко и Табачника можно вводить санкции за поддержку русского языка (напомню, что иных их «преступлений» даже украинские журналисты не накопали), то Киеву надо прекратить истерические крики, что русских на Украине никто не преследует и нацизма на Украине нет. Защищали-то русский язык по закону, а вот санкции вводят вопреки закону. Так что на Украине не просто нацизм, а его худшее румынское издание. (В Румынии «Железную гвардию» вынуждены были загнать за Можай даже Антонеску с Гитлером, слишком неуправляемый, зверский характер носил этот сельский румынский нацизм — точная копия украинской бандеровщины, которой гитлеровцы тоже сформировать собственное государство не позволили).Впрочем, подчеркну ещё раз, что у меня сложилось впечатление, что никакой конкретной цели при введении данного пакета санкций у Зеленского вообще не было. Всё выглядит так, как будто собрались на СНБО вводить санкции против Коломойского или Порошенко, но в последний момент почему-то испугались. А чтобы не выглядеть совсем уж дураками, на скорую руку состряпали список из «бывших» (кого вспомнили) и заявили, что они под санкциями. Когда же журналисты спросили у Зеленского, в чём именно заключаются санкции против этих лиц, он ляпнул первое, что пришло в голову.Логики ни в составе санкционного списка, ни в его принятии нет. Правда надо сказать, что нет логики и в существовании украинского государства. Но ведь коптит небо и не просто так, а настолько бодро сокращая собственное население, что скоро украинское наречие по праву займёт своё место рядом с латынью в перечне мёртвых языков.Ростислав Ищенко