СК РФ: На Украине пытаются пересмотреть решения Нюрнберга

Нюрнбергский трибунал над нацистами, называемый также «Судом истории», закончился 75 лет назад. Но некоторые страны до сих пор пытаются пересмотреть его решения.Об этом в интервью агентству РИА Новости заявил глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.Деяния нацистских преступников в годы Второй мировой войны не имеют срока давности, поэтому их расследование происходит до сих пор. И хотя из них в живых остались единицы, личность каждого из них, по мнению главы СК РФ, должны быть установлены.Но в ряде зарубежных стран, в частности, на Украине, пытаются пересмотреть историю войны и решения Нюрнберга."В настоящее время, к сожалению, мы наблюдаем попытки представить историю Великой Отечественной войны совершенно в другом виде. Видим и попытки, особенно в странах Прибалтики и на Украине, представить героями тех, кто совершал зверские преступления в отношении гражданского населения без оглядки на истину", - отмечает Бастрыкин.Он заявляет, что возглавляемая им структура не оставляет без внимания эти попытки реабилитации нацизма. К примеру, было заведено уголовное дело на Владимира Вятровича, ранее занимавшего должность главы Украинского института национальной памяти, который пытался обелить преступления нацистских пособников из дивизии СС «Галичина».источник