Специалисты ЭЛУА за неделю убрали с дорог Луганска 730 т мусора – мэрия

Специалисты городского коммунального предприятия "Эксплуатационно-линейное управление автодорог" (ЭЛУА) за минувшую неделю вывезли с автомагистралей Луганска 730 тонн мусора. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации со ссылкой на начальника предприятия Андрея Бабенко.

"За неделю вывезли с городских дорог 730 тонн смета и мусора", – сказал он.

Бабенко добавил, что коммунальщики также занимались ремонтом аварийных участков на столичных магистралях.

"Использовали около 500 тонн вырубки для ремонта аварийных участков покрытия на луганских улицах Артема, Ушакова, Монтажная, Фрунзе, Виктора Пятеркина, Оборонная, 1-я Славянская, Щаденко и других, а также на улицах Артема и Ленина поселка Юбилейный", – уточнил начальник ЭЛУА.

Он отметил, что сотрудники предприятия за неделю отремонтировали аварийный павильон ожидания на улице Лутугинская и очистили 76 колодцев ливневой канализации.

22 марта — Луганск