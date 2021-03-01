Школьники Перевальщины и Подмосковья провели онлайн-квиз "В мире Даля" (ФОТО)

Школьники Перевальского района и подмосковного Ступино провели онлайн-квиз "В мире Даля", посвященный 220-летию со дня рождения лингвиста и писателя Владимира Даля. Об этом сообщили в администрации Перевальского района.В мероприятии приняли участие учащиеся 9-11 классов."Вопросы квиза касались биографии и творчества Владимира Даля. Игра состояла из двух блоков: викторины - вопросы с вариантами ответов и интеллектуальной игры - вопросы без вариантов ответа", - рассказали в администрации.Победу в состязании одержала команда Ступино. Все участники получили дипломы от главы администрации Перевальского района Виталия Михайлова.Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 2021 год в Республике Годом Даля.Владимир Иванович Даль (1801 - 1872) – писатель, врач, лексикограф, создатель "Толкового словаря живого великорусского языка". Родился в поселке Луганский Завод (ныне Луганск) 10 (22) ноября 1801 года, с детства был очень привязан к родному краю, позже даже взял себе псевдоним Казак Луганский.В 1819 году закончил Петербургский Морской кадетский корпус, служил на флоте, затем изучал медицину в Дерптском университете (сейчас – Тартусский университет). В 1828-1829 году принимал участие в русско-турецкой войне, участвовал в сражениях, оперировал в условиях полевых госпиталей, отмечен наградами. Работал ординатором в военно-сухопутном госпитале Петербурга.Вскоре Даль всерьез занялся литературой. В 1832 году были опубликованы его "Русские сказки. Пяток первый". Был дружен с известными писателями и поэтами: Гоголем, Пушкиным, Крыловым, Жуковским. Вместе с Пушкиным путешествовал по России. Даль лечил Пушкина после роковой дуэли, присутствовал при кончине великого русского поэта.Даль написал более ста очерков, в которых рассказывал о русской жизни. Он много путешествовал, поэтому отлично знал русский быт. Также Даль составил учебники "Ботаника", "Зоология", а в 1838 году стал членом Петербургской академии наук. Но самой значительной и объемной работой остается "Толковый словарь", содержащий примерно 200 тысяч слов.С 1849 по 1859 год Даль проживал в Нижнем Новгороде, где служил управляющим удельной конторой, после переехал в Москву. За это время напечатал множество статей, работ. Первый том "Толкового словаря" вышел в 1861-м. А через год были опубликованы "Пословицы русского народа". Деятельность Даля была отмечена Ломоносовской премией. Часть лексикографического материала, который он собрал для своего "Толкового словаря", была передана им Борису Гринченко, составителю первого русско-украинского переводного словаря.Скончался Даль 22 сентября 1872 года.22 марта — Луганск