В Старобельске засекретили номера школ и детского сада, где произошла вспышка заражения COVID-19



По словам временно исполняющей обязанности начальницы отдела образования Старобельского городского совета Натальи Гупал, два класса будут учиться дома с 16 по 29 марта, еще один класс и группа — с 17 по 30 марта.

В сообщении также заявлено, что названия учебных заведений не указываются «во избежание социальной напряженности в данных учебных заведениях». Новости Региона - Сегодня, 15:00 94 Три класса в двух городских школах и одна группа в детском саду переведены на дистанционное обучение в связи с выявлением случаев заболевания коронавирусной инфекцией, пишут Старобельские новости.По словам временно исполняющей обязанности начальницы отдела образования Старобельского городского совета Натальи Гупал, два класса будут учиться дома с 16 по 29 марта, еще один класс и группа — с 17 по 30 марта.В сообщении также заявлено, что названия учебных заведений не указываются «во избежание социальной напряженности в данных учебных заведениях». Новости Региона - Сегодня, 15:00 94

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