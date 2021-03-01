Торжественное собрание по случаю двухлетия проекта "Дружина" прошло в Луганске (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦТоржественное собрание, посвященное двухлетию проекта "Дружина" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине", прошло в Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре на Оборонной. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ."Мы официально празднуем двухлетие проекта "Дружина", но он существовал еще до этого в тестовом формате, то есть это было не спонтанное решение создать его. Сегодня мы можем только одно сказать: мы реально рассчитываем на вас, рассчитываем, что вы будете эффективным механизмом для помощи населению и развития молодежи", - сказал председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко, обращаясь к присутствующим в зале активистам.Он подчеркнул, что Республика будет поддерживать начинания участников "Дружины"."Я рад видеть сегодня всех тех, кто помогал, кто способствовал развитию нашего проекта. Эти 730 дней проекта расставили где-то точки над i, подарили товарищей, подарили новый опыт", - отметил координатор проекта Михаил Голубович.Он рассказал, что за два года "Дружина" провела более 600 тренировок и около 90 спортивных мероприятий для молодежи, а активисты проекта завоевали более 600 медалей на турнирах по разным спортивным дисциплинам."Хочу пожелать всем молодым людям, которых объединил проект "Дружина", больше активности, энергии на то, что они задумали, больше деятельности, созидания. Ваша работа замечена, мы будем оказывать помощь, содействие, поддержку, потому что, если молодой человек горит, желает что-то сделать для Республики, то это не должно оставаться незамеченным", - сказал начальник управления спорта и молодежи Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР Олег Шеренешев.Заведующая сектором семьи и молодежи управления по делам семьи, детей и молодежи администрации Луганска Анна Анцупова поздравила активистов с годовщиной создания проекта и поблагодарила их за активность и отзывчивость.В ходе мероприятия Голубович вручал благодарности и статуэтки с логотипом проекта представителям властей Республики, содействующим развитию "Дружины".Напомним, что проект "Дружина" стартовал в 2019 году в качестве платформы для объединения спортивной и активной молодежи ЛНР.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.22 марта — Луганск