Молодежные активисты провели субботник у столичного памятника погибшим детям Луганщины (ФОТО)

Активисты проекта "Мы помним!" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" провели субботник у памятного знака "Погибшим детям Луганщины" в столичном детском парке имени Щорса. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.В мероприятии приняла участие депутат Народного Совета ЛНР Белла Демешко.Перед началом уборки парка присутствующие минутой молчания почтили память детей, ставших жертвами агрессии киевских силовиков, и возложили цветы к подножию памятного знака.Координатор проекта "Мы помним!" Филипп Кобцев отметил, что 22 марта субботник у памятного знака проводится традиционно уже несколько лет. Он добавил, что с каждым годом мусора в парке становится все меньше, и инициатива главы Республики Леонида Пасечника по приведению в порядок этого места отдыха поддерживается местными жителями."Это показатель того, что вместе мы можем делать правильные дела. И мы как проект "Мы помним!" общественного движения "Мир Луганщине" должны поддерживать эту традицию", - подчеркнул Кобцев.Демешко поблагодарила молодых людей за инициативу, по примеру которой свои парки и памятные места приводят в порядок жители других регионов Республики."Я рада, что наша молодежь помнит, благоустраивает территорию у памятников и памятных мест. Сегодня тот день, когда мы вспоминаем всех невинно погибших детей Луганской Народной Республики. Давайте помнить свою историю, никогда ее не переписывать и всегда говорить только правду", - призвала депутат.Закладной камень памятного знака "Погибшим детям ЛНР" был установлен в 2015 году. 27 июня 2017 года на этом месте был установлен памятник. Также рядом с памятником была заложена аллея, на которой посажены 33 дерева – именно столько детей погибло на тот момент в Республике в результате боевых действий. Спустя время их количество возросло до 34.22 марта — Луганск