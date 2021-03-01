В«Один ноль в пользу ПутинаВ»: Ошибка Байдена ввергает Европу в дилемму вЂ” СМИ

Президент СШАв первые сто дней своего президентства устроил из 17 марта 2021 года «день дипломатического скандала». И первый дипломатический кризис администрации Байдена пришелся не на Китай, а на Россию.Происшествие войдет в историю российско-американских отношений как «убийственное» оскорбление. В телевизионном интервью корреспонденту ABC Newsпрезидент США «согласился» с тем, что российский президент Путин — это «убийца». В интервью Стефанопулос спросил Байдена, считает ли он Путина «киллером». «М-м-м, да», — ответил Байден на этот вопрос, чуть подумав.В российских СМИ «киллера» перевели на русский словом «убийца».* Последовала волна протестов на официальном уровне. Москва пригласила своего посла из США для «консультаций», поскольку отношения с США зашли в «тупик». Это первый случай подобной острой дипломатической реакции после отзыва российского посла в 1998 году в знак протеста против бомбардировок Ирака по приказу тогдашнего президентаСейчас президент РФ Владимир Путин ответил тем, что пожелал американскому президенту «здоровья» — прозрачный намек на его якобы «нездоровье» и очевидный — на преклонный возраст. Путин вызвал Байдена на открытые дебаты. Американский президент уклонился от них, пообещав, что в свое время обязательно «поговорит» с российским президентом.Во всей этой истории российские комментаторы почему-то не обращают внимание на внутриполитический аспект высказывания американского президента Джо Байдена. Между тем, тема «Путин — киллер» возникла в американском политическом и информационном пространстве ранее — в начале февраля 2017 года, т. е. вне всякого дела. Тогда открывший свой срок президентсделал замечание во время интервью корреспонденту Fox News, заявив, что уважает своего российского коллегу.— Но он же убийца [killer], — сказал О’Рейли Трампу.— Убийц очень много. Вы думаете, наша страна так невинна? — ответил Трамп.Тогда пресс-секретарь российского президентаотреагировал на «киллера», в том смысле, что Россия после высказываний О’Рейли «предпочла бы получить извинения от такой уважаемой телекомпании».На следующий день после означенного интервью Трампа Fox News тройка республиканских сенаторов дистанцировалась от своего президента Трампа, поскольку им показалось, что тот поставил Путина наравне с Соединенными Штатами, когда дело дошло до убийств. Лидер сенатского большинства в Конгрессе республиканецуточнил в отношении Путина: «Он — бандит» [thug]. И дальше пояснил: «Русские аннексировали Крым, вторглись на Украину и вмешались в наши выборы. Нет, я не думаю, что есть какая-то эквивалентность между тем, как ведут себя русские, и тем, как ведут себя Соединенные Штаты».Т. е. спустя четыре года после этого нашумевшего проходного эпизода корреспондент ABC News Джордж Стефанопулос вновь поднял эту известную в американском политическом информационном пространстве тему «Путин — киллер». Он умело подловил президента Джо Байдена, заставив его высказаться в пику Трампу.Дискуссия февраля 2017 года с участием президента ТрампаМежду тем, в западных СМИ наблюдаются известные колебания в оценке этого высказывания американского президента: насколько оно было спонтанным или наоборот заранее задуманным.В большинстве комментариев полагают, что повод для «неординарного высказывания» Байдену дал опубликованный накануне доклад разведки о «русском вмешательстве» в последние президентские выборы в США. В нем утверждалось, что связанные с Россией лица распространяли необоснованные заявления о президенте Байдене в преддверии выборов 3 ноября 2020 года. На этих выборах «русские» играли в пользу Трампа, вбрасывая компромат против Байдена. Вот Байден «рассердился» на это и произнес свое «убийственное высказывание» в адрес президента Путина.В этом плане французскоеутверждает, что «не очень дипломатичные комментарии президента США, произнесенные в интервью телеканалу ABC, не были ни случайностью, ни случайной провокацией». Они были обдуманным выбором.Британскаявидит в «убийственном высказывании» Байдена символический политический смысл. Байден продемонстрировал, что отношения США с Россией вступили в новый послетрамповский период «тлеющей враждебности». Обмен колкостями знаменуют собой окончательный разрыв с линией администрации Трампа.«Это словесное пикирование, похоже, бросает американо-российские отношения в новую спираль напряженности», — написали во французскомВ другом французском изданиистарательно подсчитали, что случившееся стало «восьмым уровнем» в обмене враждебными заявлениями между Москвой и Вашингтоном. Высказывание Байдена вышло на новый уровень и является всего лишь продолжением общей линии.В германскомнаписали: «Кто победит в этой игре — непонятно. Но что становится очевидным: Байден придерживается другого курса в политике относительно России, чем его предшественник Дональд Трамп… Становится ясно: США переключаются в жесткий режим».Но в результате «убийственного высказывания» Трампа в затруднении оказалась Европа. Это в первую очередь признается в германских СМИ. В опубликованной по случаю в германскойкарикатуреизображен «большой» Байден, отправляющий попутно ударом маленькую и кувыркающуюся Европу в направление «другого большого» — Путина. Удар по Путину попутно означает удар по Европе.указали, что обвинение Байдена в адрес Путина ставит канцлера Германииперед проблемой. Меркель должна определить в этом «клинче» роль и место Германии. Ведь называть российского президента «киллером» — «это не обычный тон в дипломатических отношениях между государствами». «Новый американский фурор» в отношениях с Россией ставит Европу в трудное положение. Европа стоит на переломном этапе своей российской политики и обращает взгляд на канцлера Германии.вторит: «Мы сталкиваемся с опасной эскалацией». Ведь заявление подобной силы «по дипломатической судейской шкале» трудно взять обратно. «Убийственное высказывание» будет формировать отношения Байдена с российским президентом. В этой связи «Путин молниеносно осознал неуравновешенность интервью Байдена. В одном из выступлений он пожелал Байдену „здоровья“, полагая, что такие слова обрушатся на самого оратора. Один ноль в пользу Путина». «Но санкции США против Путина? — задаются вопросом в Die Zeit и продолжают, — Это было бы нарушением традиций, даже по сравнению со временами холодной войны».Теперь об оценках того, насколько умно и правильно поступил президент Байден со своим «убийственным высказыванием» в адрес президента Путина. Американские издания, как правило, не очень интересуются на этот счет. Но подавляющее большинство СМИ их союзников оценивают «убийственное высказывание» Байдена отрицательно, но без резкостей. Ведущий английский информационный орган —в своем комментарии указал на то, что «сам Владимир Путин, похоже, воспринял оскорбление спокойно. Ведь это играет на пользу его главной идее: что Запад — это русофобская и враждебная сила».случившееся назвали «[детской] ссорой на заднем школьном дворе». И Владимир Путин был в отличном настроении, когда дал свой короткий комментарий в четверг. «До подобного еще не дошел ни один президент США. Можно ли президента России вообще называться убийцей, сказать трудно. Политически ему это вряд ли повредит… Когда о Путине говорят плохо, это тоже придает ему своего рода величие». «Комментарий Байдена, во всяком случае, открывает Путину возможности. Во-первых, он мог представить российской публике свое моральное превосходство, а, во-вторых, заставить Байдена выглядеть слабым».Во(FAZ) в своем комментарии написали, что обвинение «убийцей» было «ошибкой». В отношениях с Россией необходимо четкое, жесткое позиционирование. Но словесные инсинуации не помогают. «Они, во-первых, являются шаблоном для российской пропаганды, а во-вторых, затрудняют и без того сложный диалог даже на тех полях, где, возможно еще что-то вроде взаимопонимания».Подобной оценке вторит и германский. Атака Байдена против Путина ввергает Европу в дилемму. «Хотя словесная атака президента США понятна. Однако она не умна. Вашингтон и Москва остаются зависимыми друг от друга».«Более четко новый президент США вряд ли смог бы выразить изменение курса по отношению к Москве. Поэтому можно предположить, что Байден сознательно выбрал свои суровые слова. Впрочем, были ли они выбраны с умом, сомневаться не приходится. И без того небольшой простор для конструктивного диалога в важных вопросах контроля над вооружениями, сирийского конфликта, ядерной сделки с Ираном и, не в последнюю очередь, экономических отношений теперь стал еще более тесным… Однако полный и постоянный разрыв с Москвой не в интересах США. Правда, американцы, в отличие от европейцев, могут позволить себе более длительный холод в отношениях с Москвой политически и экономически. Однако полный разрыв диалога с Путиным имел бы и негативные последствия для американской внешней и внутренней политики. Президент США также нуждается в помощи Путина, чтобы обуздать влияние Ирана на Ближнем Востоке. И последнее, но не менее важное: для США не Россия, а Китай является крупнейшим соперником в борьбе за глобальное доминирование. В конце концов, в Москве и Вашингтоне, вероятно, возобладает понимание Бисмарка, что у государств нет друзей, а только интересы. То, что Байден понимает эту диалектику политики власти, он доказал только в случае с Саудовской Аравией. Там же американские спецслужбы пришли к выводу, что наследный принц Саудовской Аравиинепосредственно несет ответственность за убийство критика режима. Тем не менее президент США отказался лично наказать наследного принца Саудовской Аравии санкциями».В конечном итоге подобное мнение германского общественного мнения подытожил глава германской дипломатиив минувший четверг, т. е. на следующий день после «убийственного высказывания» американского президента в интервью. Маас приветствовал «предельно ясный язык» США в отношении России. Но он отказался «комментировать или оценивать» примененный к российскому президенту «квалификатор» «убийца». «Мы хотим сохранить открытое окно диалога с Москвой по серьезным вызовам, разоружению, изменению климата», — подчеркнул Маас.Сотрудничество важнее риторики. На это обстоятельство указали не только в германских изданиях. Вотметили, что на фоне «риторического обмена мнениями» США и Россия работают вместе на международной конференции в Москве, чтобы убедить афганское правительство разделить власть с талибами». И, несмотря на жесткие высказывания российских официальных лиц, нет «никаких непосредственных признаков того, что Кремль планирует пойти дальше своего первоначального ответа об отзыве своего посла из Вашингтона».Во французскомтакже подметили то обстоятельство, что после смены администрации США обе державы заявили о своем желании сотрудничать по общим интересам.Таким образом, по крайней мере, европейцы верят в «сотрудничество», а не в новый виток конфронтации и взаимного счета «обид». Заметим, что в большинстве западных СМИ рассказ об «убийственном высказывании» Байдена сопроводили фото 2011 года, на котором тогдашний американский вице-президент обменивается сердечным рукопожатием с президентом Путиным.* Есть смысловые нюансы в различии в английском между «killer» и «murderer». Перевод в российских СМИ «убийца» скорее подразумевает «murderer».Дмитрий Семушин