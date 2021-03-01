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Луганские коммунальщики за неделю ликвидировали последствия почти 80% аварий – мэрия

root Сегодня, 16:0032Новости
Луганские коммунальщики за неделю ликвидировали последствия почти 80% аварий – мэрия
Специалисты аварийно-спасательной службы Луганска и городских коммунальных предприятий на минувшей неделе ликвидировали последствия 79% аварийных ситуаций на коммунальных объектах. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации со ссылкой на начальника службы Александра Летуна.
"Всего за неделю поступило 334 заявки, 263 из них отработаны, 71 обращение сейчас в работе", – рассказал он.
Летун добавил, что "службы работали в напряженном режиме, аварийные ситуации устранялись в течение суток".
22 марта — Луганск

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