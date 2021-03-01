Луганские коммунальщики за неделю ликвидировали последствия почти 80% аварий – мэрия

Специалисты аварийно-спасательной службы Луганска и городских коммунальных предприятий на минувшей неделе ликвидировали последствия 79% аварийных ситуаций на коммунальных объектах. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации со ссылкой на начальника службы Александра Летуна.

"Всего за неделю поступило 334 заявки, 263 из них отработаны, 71 обращение сейчас в работе", – рассказал он.

Летун добавил, что "службы работали в напряженном режиме, аварийные ситуации устранялись в течение суток".

22 марта — Луганск