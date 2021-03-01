Василий Стус — переводчик, поэт
Трагический путь поэта и переводчика из Донецкой области.
Детство и студенчество
Будущий герой Украины родился в 1938 году в селе, Виницкой области. Год спустя семья Стуса, спасаясь от коллективизации, перебралась в Донецк. Где он и окончил школу.
Будущий поэт поступает в донецкий пединститут. После окончания ВУЗа, по распределению, работает три месяца в сельской школе, откуда был призван в армию. Время службы, стало началом поэтического пути. В армии Василий Стус пишет свои первые стихи, знакомится с творчеством немецких поэтов — Рильке и Гёте.
Зрелые годы
Демобилизовавшись, до поступления в киевскую аспирантуру, Василий Стус преподаёт в Горловке украинский язык и литературу. С марта по октябрь 1963 года работает редактором в газете.
Побыть аспирантом у Василия Семеновича удалось один год. За это время он успел подготовить и сдать для набора сборник стихов «Круговерть» (сборник был отклонён). Из аспирантуры был отчислен за участие в протесте, в ответ на массовые притеснения украинской культуры.
С 1965 по 1972 год сменил множество работ: исторический архив, шахта, котельная, метро, строительство, конструкторское бюро министерства строительства УССР.
В это время, второй стихотворный сборник «Зимові дерева», издаётся в Лондоне.
Первый арест и заключение под стражу произошло в 1972 году, поэт был осуждён, на 5 лет колонии и 3 года ссылки. Отбывая срок, Василий Стус продолжал творить.
Вернувшись в Киев, в 1979 присоединился к Хельсинской группе. Через полгода был снова арестован и осуждён, как опасный рецидивист, на 10 лет лагерей.
Василий Семёнович погиб 4 сентября 1985 года. По официальной версии, объявив сухую голодовку, в ответ на незаконные действия администрации лагеря. Есть все основания полагать, что великий украинский поэт был убит надзирателями.
Влияние на украинскую литературу
Совместив в себе талант переводчика и поэта, Василий Стус в своих произведениях гармонично объединяет украинскую традицию с лучшими образцами европейского наследия. Его поэзия — лиричная, мелодичная пронизана идеей свободного жизненного выбора.
О важности переводов и влияния творчества иностранных авторов на умы людей говорит, такой факт — в армейский период Василий Стус перевёл более сотни произведений Гёте и Рильке. Все переводы были изъяты и уничтожены КГБ. В те времена не было современных мощных программных переводчиков, таких как — Google Translate, переводчик онлайн на Мете или DeepL, которые позволяют понять текст, практически на любом языке мира.
Читающие люди, познакомиться с шедеврами мировой литературы, могли только, благодаря таким талантливым переводчикам как Василий. Это был одержимый, в хорошем смысле, человек. В 1972, находясь в Киевском СИЗО, этот бесстрашный человек пишет свою четвёртую книгу, которая включает не только собственные стихи, но и переводы стихов Гёте. В творческое наследия Василия Стуса, входят множество блестящих переводов: Лорки, Гёте, Цветаевой, Райнса, Брехта. Новости Украины - Сегодня, 15:50 67
Детство и студенчество
Будущий герой Украины родился в 1938 году в селе, Виницкой области. Год спустя семья Стуса, спасаясь от коллективизации, перебралась в Донецк. Где он и окончил школу.
Будущий поэт поступает в донецкий пединститут. После окончания ВУЗа, по распределению, работает три месяца в сельской школе, откуда был призван в армию. Время службы, стало началом поэтического пути. В армии Василий Стус пишет свои первые стихи, знакомится с творчеством немецких поэтов — Рильке и Гёте.
Зрелые годы
Демобилизовавшись, до поступления в киевскую аспирантуру, Василий Стус преподаёт в Горловке украинский язык и литературу. С марта по октябрь 1963 года работает редактором в газете.
Побыть аспирантом у Василия Семеновича удалось один год. За это время он успел подготовить и сдать для набора сборник стихов «Круговерть» (сборник был отклонён). Из аспирантуры был отчислен за участие в протесте, в ответ на массовые притеснения украинской культуры.
С 1965 по 1972 год сменил множество работ: исторический архив, шахта, котельная, метро, строительство, конструкторское бюро министерства строительства УССР.
В это время, второй стихотворный сборник «Зимові дерева», издаётся в Лондоне.
Первый арест и заключение под стражу произошло в 1972 году, поэт был осуждён, на 5 лет колонии и 3 года ссылки. Отбывая срок, Василий Стус продолжал творить.
Вернувшись в Киев, в 1979 присоединился к Хельсинской группе. Через полгода был снова арестован и осуждён, как опасный рецидивист, на 10 лет лагерей.
Василий Семёнович погиб 4 сентября 1985 года. По официальной версии, объявив сухую голодовку, в ответ на незаконные действия администрации лагеря. Есть все основания полагать, что великий украинский поэт был убит надзирателями.
Влияние на украинскую литературу
Совместив в себе талант переводчика и поэта, Василий Стус в своих произведениях гармонично объединяет украинскую традицию с лучшими образцами европейского наследия. Его поэзия — лиричная, мелодичная пронизана идеей свободного жизненного выбора.
О важности переводов и влияния творчества иностранных авторов на умы людей говорит, такой факт — в армейский период Василий Стус перевёл более сотни произведений Гёте и Рильке. Все переводы были изъяты и уничтожены КГБ. В те времена не было современных мощных программных переводчиков, таких как — Google Translate, переводчик онлайн на Мете или DeepL, которые позволяют понять текст, практически на любом языке мира.
Читающие люди, познакомиться с шедеврами мировой литературы, могли только, благодаря таким талантливым переводчикам как Василий. Это был одержимый, в хорошем смысле, человек. В 1972, находясь в Киевском СИЗО, этот бесстрашный человек пишет свою четвёртую книгу, которая включает не только собственные стихи, но и переводы стихов Гёте. В творческое наследия Василия Стуса, входят множество блестящих переводов: Лорки, Гёте, Цветаевой, Райнса, Брехта. Новости Украины - Сегодня, 15:50 67
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