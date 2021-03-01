Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Журналисты подарили Лаврову маску с забавной надписью

Sergey Сегодня, 16:3031Новости
Журналисты подарили Лаврову маску с забавной надписью
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутливой форме выразил свое отношение к карантинам, веденным из-за коронавируса.

Глава МИД в ходе визита в Китай надел защитную маску с надписью "FCKNG QRNTN" (можно перевести как чертов карантин), которую ему на день рождения подарили журналисты.
Видео из КНР появилось в аккаунте МИД в TikTok.
Как сообщалось ранее, российский министр прибыл с визитом в китайский город Гуйлинь, чтобы обсудить вопрос преодоления ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. После Китая Сергей Лавров направится с визитом в Южную Корею.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: