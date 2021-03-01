Журналисты подарили Лаврову маску с забавной надписью

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутливой форме выразил свое отношение к карантинам, веденным из-за коронавируса.Глава МИД в ходе визита в Китай надел защитную маску с надписью "FCKNG QRNTN" (можно перевести как чертов карантин), которую ему на день рождения подарили журналисты.Видео из КНР появилось в аккаунте МИД в TikTok.Как сообщалось ранее, российский министр прибыл с визитом в китайский город Гуйлинь, чтобы обсудить вопрос преодоления ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. После Китая Сергей Лавров направится с визитом в Южную Корею.