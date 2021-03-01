Луганский драмтеатр приглашает на премьеру сказки "Карлсон, который живет на крыше"

Луганский академический русский драматический театр (ЛАРДТ) имени Павла Луспекаева 28 марта приглашает на премьеру спектакля "Карлсон, который живет на крыше". Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР со ссылкой на учреждение культуры."Луганский академический русский драматический театр имени Луспекаева 28 марта приглашает на премьеру спектакля "Карлсон, который живет на крыше" по мотивам повести шведской детской писательницы Астрид Линдгрен. Любимый всеми Карлсон с нетерпением ждет встречи с нашими маленькими театралами. Вроде бы, все в этом спектакле о приключениях Малыша и толстячка с пропеллером, но при этом получилась новая история", – говорится в сообщении.Режиссером-постановщиком выступил Владислав Кузьминых, художник-постановщик, художник по костюмам – Андрей Аленкин, музыкальное оформление Артема Демянчука, балетмейстер – Дарья Верховод."Режиссер-постановщик спектакля – молодой талантливый актер театра, который в качестве режиссера-постановщика проявил способность мыслить оригинально, сумел организовать сценическое пространство и создать канву спектакля", – рассказали в ЛАРДТ.Директор и художественный руководитель театра Галина Михайлюк-Филиппова отметила, что спектакль стал своеобразным экспериментом молодых актеров."Все создавалось нашими молодыми актерами, поэтому постановка получилась яркой, забавной, наполненной радостными эмоциями", – сказала она.Ранее в ЛАРДТ сообщали о начале подготовки нового спектакля для детей "Карлсон, который живет на крыше".Луганский академический русский драматический театр имени Луспекаева располагается по адресу:. Дополнительную информацию можно получить по телефонам:, на сайте театра или на его страницах в социальных сетях "Фейсбук", "ВКонтакте" и "Инстаграм".22 марта — Луганск