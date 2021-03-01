"Правосеки" прибыли в зону "ООС" для провокаций и вербовки информаторов – Народная милиция

Украинские националисты из "Правого сектора" прибыли в зону проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС") для вербовки информаторов и организации провокаций. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По сообщениям местных жителей, 21 марта в зоне ответственности 80-й бригады ВСУ замечены две группы боевиков националистической организации "Правый сектор", имеющих боевой опыт участия в так называемой антитеррористической операции", – рассказал он.

Осадчий отметил, что "в районе населенного пункта Станица Луганская националистами развернут мобильный блокпост с целью досмотра личного автотранспорта и документов местного населения, отмечены попытки вербовки потенциальных информаторов".

"Работа второй группы нацелена на проведение провокаций на отдельных участках фронта с целью дестабилизации обстановки", – добавил представитель Народной милиции.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

22 марта — Луганск