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Путин заявил, что завтра вакцинируется от коронавируса

root Сегодня, 17:4518Новости
Путин заявил, что завтра вакцинируется от коронавируса
Владимир Путин заявил, что необходимо во что бы то ни стало добиться формирования коллективного иммунитета от коронавируса.
Путин заявил, что завтра вакцинируется от коронавируса

"Для полной стабилизации ситуации должно быть вакцинировано ни менее 60% взрослого населения. Для этого потребуется 69,8 миллиона комплектов доз вакцин", - сообщил он и отметил, что все ресурсы для производства таких объемов есть.

Глава государства подчеркнул, что вакцинация - это добровольный выбор каждого человека, "личное решение каждого человека".
"Кстати говоря, я сам намерен это сделать завтра", - сообщил Путин в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что президент сделает прививку одной из трех российских вакцин. "Все они хорошие и надежные", - сказал он. Песков также добавил, что вакцинация Путина не будет публичным мероприятием.
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