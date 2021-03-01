Путин заявил, что завтра вакцинируется от коронавируса

"Для полной стабилизации ситуации должно быть вакцинировано ни менее 60% взрослого населения. Для этого потребуется 69,8 миллиона комплектов доз вакцин", - сообщил он и отметил, что все ресурсы для производства таких объемов есть.

"Кстати говоря, я сам намерен это сделать завтра", - сообщил Путин в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.

Владимир Путин заявил, что необходимо во что бы то ни стало добиться формирования коллективного иммунитета от коронавируса.Глава государства подчеркнул, что вакцинация - это добровольный выбор каждого человека, "личное решение каждого человека".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что президент сделает прививку одной из трех российских вакцин. "Все они хорошие и надежные", - сказал он. Песков также добавил, что вакцинация Путина не будет публичным мероприятием.источник