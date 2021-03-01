Иностранные журналисты прибыли в зону "ООС" для дискредитации ЛНР и ДНР – Народная милиция

Иностранные журналисты прибыли в зону "операции объединенных сил" ("ООС") для дискредитации Республик Донбасса в глазах мировой общественности. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"21 марта в зону "ООС" прибыли представители 13 национальных и иностранных информационных изданий, в том числе "Радио Свобода" (США), France Presse (Франция), Reuters (Великобритания) с задачей оправдать агрессивные действия Киева в глазах иностранных кураторов", - рассказал он.

Осадчий пояснил, что привлечением западных СМИ украинские пропагандисты "намереваются ввести в заблуждение мировое сообщество и руководство Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и убедить их в полной приверженности Украины курсу мирного урегулирования конфликта в Донбассе, а также целенаправленном обострении обстановки Народными Республиками".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

22 марта — Луганск