Власти Болгарии заявили о высылке двух российских дипломатов

Из Болгарии в связи со «шпионским скандалом» будут высланы двое российских дипломатов, сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на запрос прокурора.Генпрокуратура Болгарии ранее начала досудебное производство в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Как утверждают в ведомстве, в ходе расследования было установлено, что два россиянина осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую в рамках отношений двух стран, передает РИА «Новости».Отмечается, что оба гражданина России пользуются дипломатическим иммунитетом.Напомним, болгарские СМИ сообщили, что несколько человек, которые якобы занимались шпионажем «в пользу России», задержали в болгарской столице Софии. В Минобороны Болгарии сообщило о задержании двух военнослужащих по подозрению в шпионаже.Посольство России в Болгарии потребовало прекратить до решения суда спекуляции о его причастности к делу о шпионаже. Российская дипмиссия выразила уверенность, что «судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной и объективной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства».Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что из-за дела о шпионаже придется объявить российских дипломатов нежелательными персонами.Елизавета Булкина