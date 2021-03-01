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Власти Болгарии заявили о высылке двух российских дипломатов

root Сегодня, 18:300Новости
Власти Болгарии заявили о высылке двух российских дипломатов
Из Болгарии в связи со «шпионским скандалом» будут высланы двое российских дипломатов, сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на запрос прокурора.

Генпрокуратура Болгарии ранее начала досудебное производство в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Как утверждают в ведомстве, в ходе расследования было установлено, что два россиянина осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую в рамках отношений двух стран, передает РИА «Новости».

Отмечается, что оба гражданина России пользуются дипломатическим иммунитетом.
Напомним, болгарские СМИ сообщили, что несколько человек, которые якобы занимались шпионажем «в пользу России», задержали в болгарской столице Софии. В Минобороны Болгарии сообщило о задержании двух военнослужащих по подозрению в шпионаже.
Посольство России в Болгарии потребовало прекратить до решения суда спекуляции о его причастности к делу о шпионаже. Российская дипмиссия выразила уверенность, что «судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной и объективной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства».
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что из-за дела о шпионаже придется объявить российских дипломатов нежелательными персонами.
Елизавета Булкина

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