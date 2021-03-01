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В субботу внепланово заработал КПВВ «Еленовка»: состоялся тайный обмен?

robot Сегодня, 18:4532Новости
В субботу внепланово заработал КПВВ «Еленовка»: состоялся тайный обмен?
За выходные КПВВ «Станица Луганская» пересекли 3343 человека. Об этом сообщили в пресс-службе штаба ОС.
В сторону Луганска прошло 1430 человек, в сторону подконтрольной Украине территории — 1913 человек.
Странная активность была зафиксирована в субботу, 20 марта на КПВВ «Новотроицкий». По данным штаба ОС линию разграничения в этот день, в сторону Донецка пересек один человек, а в обратном направлении — три человека. Хотя КПВВ «Еленовка» со стороны Донецка официально не работала.
В Донецке эту информацию никак не комментируют.
Новости Региона - Сегодня, 18:00 230

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