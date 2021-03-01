Луганская филармония приглашает на концертные программы 26 и 27 марта
Артисты Луганской академической филармонии представят три концертные программы 26 и 27 марта. Об этом сообщили в учреждении культуры.
В пятницу, 26 марта, в 16.00 ансамбль эстрадной и джазовой музыки «Combo» под руководством Алексея Лисицына исполнит известные джазовые стандарты Сонни Роллинза, Джимми Ван Хэйсена, Артура Шварца, Джимми МакХью, Лесли Брикасса, Билли Стрэйхорна, Боба Хаггарта, Стэнли Тёррентайна, Рэя Хендерсона, Стива Уандера, Дюка Эллингтона и Уэйна Шортера.
В субботу, 27 марта, в 11.00 ансамбль танца «Рондо» под руководством заслуженного деятеля искусств ЛНР Оксаны Фаренниковой представит программу «Наш Пушкин». Артисты покажут хореографические зарисовки на темы романсов, сказок и народных песен, записанных Александром Пушкиным, а также познакомят зрителей с традиционными бальными танцами той эпохи.
— Программа является попыткой передать настроения и переживания героев пушкинских строк как чувствуют это наши современники, авторы хореографических зарисовок. Каждое произведение имеет авторское прочтение и драматургию. Кроме того, зритель побывает на настоящем светском балу, — рассказала Оксана Фаренникова.
А в 15.00 состоится концерт академического симфонического оркестра «К 210-летию Ференца Листа». Коллектив под управлением Ирины Солёной исполнит «Прелюды», Венгерскую рапсодию №2 и Концерт для фортепиано с оркестром №1. Солистка — студентка Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского Валерия Меркулова.
Культура - Сегодня, 17:42 112
В пятницу, 26 марта, в 16.00 ансамбль эстрадной и джазовой музыки «Combo» под руководством Алексея Лисицына исполнит известные джазовые стандарты Сонни Роллинза, Джимми Ван Хэйсена, Артура Шварца, Джимми МакХью, Лесли Брикасса, Билли Стрэйхорна, Боба Хаггарта, Стэнли Тёррентайна, Рэя Хендерсона, Стива Уандера, Дюка Эллингтона и Уэйна Шортера.
В субботу, 27 марта, в 11.00 ансамбль танца «Рондо» под руководством заслуженного деятеля искусств ЛНР Оксаны Фаренниковой представит программу «Наш Пушкин». Артисты покажут хореографические зарисовки на темы романсов, сказок и народных песен, записанных Александром Пушкиным, а также познакомят зрителей с традиционными бальными танцами той эпохи.
— Программа является попыткой передать настроения и переживания героев пушкинских строк как чувствуют это наши современники, авторы хореографических зарисовок. Каждое произведение имеет авторское прочтение и драматургию. Кроме того, зритель побывает на настоящем светском балу, — рассказала Оксана Фаренникова.
А в 15.00 состоится концерт академического симфонического оркестра «К 210-летию Ференца Листа». Коллектив под управлением Ирины Солёной исполнит «Прелюды», Венгерскую рапсодию №2 и Концерт для фортепиано с оркестром №1. Солистка — студентка Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского Валерия Меркулова.
Культура - Сегодня, 17:42 112
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