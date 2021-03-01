Отключение электроснабжения в Луганске 23 марта
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 23 марта будут временно отключать от электричества некоторые дома Ленинского и Артемовского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Ленинском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
улица имени Газеты «Луганская Правда», 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72а;
улица Коммунальная, 79, 79а, 80;
улица Киевская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 20, 22, 24, 24а, 24б;
улица Широкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 22, 22а, 22б;
улица Придорожная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
улица Лермонтова, 98 г.
В Артемовском районе без электричества останутся:
тупик Алмазный, 11-34;
улица 1-я Краснознаменная, 85-151;
улица Мичурина, 28а;
улица Совхозная, 17-47а, 38-80;
улица Тарасовская, 1а-19в;
улица Фурманова, 19-42.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 17:37 238
В Ленинском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
улица имени Газеты «Луганская Правда», 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72а;
улица Коммунальная, 79, 79а, 80;
улица Киевская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 20, 22, 24, 24а, 24б;
улица Широкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 22, 22а, 22б;
улица Придорожная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
улица Лермонтова, 98 г.
В Артемовском районе без электричества останутся:
тупик Алмазный, 11-34;
улица 1-я Краснознаменная, 85-151;
улица Мичурина, 28а;
улица Совхозная, 17-47а, 38-80;
улица Тарасовская, 1а-19в;
улица Фурманова, 19-42.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 17:37 238
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