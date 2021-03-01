В Пенсионном фонде рассказали о перерасчете пенсий и добавлении страхового стажа



Вопрос: Являюсь пенсионером с августа 2018 года. В октябре 2020, по моему обращению, проведён перерасчёт пенсии с добавлением стажа, отработанного после перехода на пенсию. В январе 2021 года я уволился. Когда я имею право обратиться за перерасчётом пенсии с добавлением оставшихся неучтённых месяцев моего стажа работы?

Ответ: Согласно законодательству, применяемому на территории республики в соответствии с частью 2 статьи 86 Конституции ЛНР, перерасчёт пенсии производится согласно закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (далее — закон). Часть 4 статья 42 закона предусматривает, что в случае, если застрахованное лицо после назначения пенсии продолжало работать, перерасчёт пенсии производится с учётом не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчёта) пенсии независимо от перерывов в работе.

Если застрахованное лицо после назначения (перерасчёта) пенсии имеет менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчёт пенсии производится не ранее чем через два года после назначения (предыдущего перерасчёта) с учётом страхового стажа после её назначения (предыдущего перерасчёта). Учитывая вышеизложенное, Вы имеете право обратиться за перерасчётом пенсии с добавлением оставшихся неучтённых месяцев стажа работы после предыдущего перерасчёта до увольнения, в октябре 2022 года.

Вопрос: Являюсь пенсионером по возрасту с ноября 2017 года и продолжаю работать по настоящее время. Работаю на предприятии в городе Лисичанске с 2013 года. Будет ли мне при перерасчёте пенсии зачтён стаж, приобретённый после перехода на пенсию по данным персонифицированного учёта, выданным территориальным управлением Пенсионного фонда Украины?

Ответ: В подпункте «к» пункта 6 Временного порядка применения органами Пенсионного Фонда ЛНР иностранных документов (с учётом изменений, вступившим в силу 22 ноября 2019 года) указано, что документы органов власти и управления Украины, а также документы, выданные лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, организациями любых форм собственности и организационно-правовых форм, осуществляющими деятельность на территории Украины, содержащие сведения о стаже работы и заработной плате, применяются без учёта стажа и заработной платы, приобретённых после 1 апреля 2015 года.

Поэтому, учитывая вышеизложенное, стаж работы, приобретённый на предприятии, осуществляющем деятельность на территории Украины после перехода на пенсию, в Вашем случае, не будет принят к учёту для перерасчёта пенсии.

Экономика - Сегодня, 17:25 320 В администрации Кировска 22 марта опубликовали ответы на вопросы, с которыми обращались жители по поводу назначения и начисления перерасчёта пенсии с учётом добавления стажа.Являюсь пенсионером с августа 2018 года. В октябре 2020, по моему обращению, проведён перерасчёт пенсии с добавлением стажа, отработанного после перехода на пенсию. В январе 2021 года я уволился. Когда я имею право обратиться за перерасчётом пенсии с добавлением оставшихся неучтённых месяцев моего стажа работы?Согласно законодательству, применяемому на территории республики в соответствии с частью 2 статьи 86 Конституции ЛНР, перерасчёт пенсии производится согласно закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (далее — закон). Часть 4 статья 42 закона предусматривает, что в случае, если застрахованное лицо после назначения пенсии продолжало работать, перерасчёт пенсии производится с учётом не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчёта) пенсии независимо от перерывов в работе.Если застрахованное лицо после назначения (перерасчёта) пенсии имеет менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчёт пенсии производится не ранее чем через два года после назначения (предыдущего перерасчёта) с учётом страхового стажа после её назначения (предыдущего перерасчёта). Учитывая вышеизложенное, Вы имеете право обратиться за перерасчётом пенсии с добавлением оставшихся неучтённых месяцев стажа работы после предыдущего перерасчёта до увольнения, в октябре 2022 года.Являюсь пенсионером по возрасту с ноября 2017 года и продолжаю работать по настоящее время. Работаю на предприятии в городе Лисичанске с 2013 года. Будет ли мне при перерасчёте пенсии зачтён стаж, приобретённый после перехода на пенсию по данным персонифицированного учёта, выданным территориальным управлением Пенсионного фонда Украины?В подпункте «к» пункта 6 Временного порядка применения органами Пенсионного Фонда ЛНР иностранных документов (с учётом изменений, вступившим в силу 22 ноября 2019 года) указано, что документы органов власти и управления Украины, а также документы, выданные лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, организациями любых форм собственности и организационно-правовых форм, осуществляющими деятельность на территории Украины, содержащие сведения о стаже работы и заработной плате, применяются без учёта стажа и заработной платы, приобретённых после 1 апреля 2015 года.Поэтому, учитывая вышеизложенное, стаж работы, приобретённый на предприятии, осуществляющем деятельность на территории Украины после перехода на пенсию, в Вашем случае, не будет принят к учёту для перерасчёта пенсии.Экономика - Сегодня, 17:25 320

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