Вмешательство в дела КНР обернулось санкциями для Евросоюза

Китай ввел санкции против Европейского союза. Об этом стало известно 22 марта.wikipedia.org / WhisperToMe / CC0В Министерстве иностранных дел КНР заявили, что Брюссель вмешивался в дела Синьцзян-Уйгурского автономного района. Это стало причиной ограничений. Под них попали десять человек и четыре европейские организации.Пекин посоветовал ЕС проанализировать ошибки и отойти от политики двойных стандартов. По заверению МИД, в ином случае Китай снова может применить санкции.Ранее в этот же день Брюссель ввел ограничения в отношении нескольких физических и юридических лиц Поднебесной. По мнению китайского МИД, ЕС нарушил международное право.Владимир Гусе