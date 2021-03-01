Синоптики прогнозируют днем 23 марта в ЛНР до 5 градусов тепла и мокрый снег

Температура воздуха в Республике 23 марта будет колебаться от 3 градусов мороза ночью до 5 градусов тепла днем, временами пройдет дождь с мокрым снегом. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 22 марта до 21:00 23 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью и утром слабый мокрый снег, местами слабый туман, слабые гололедные отложения; днем временами дождь с мокрым снегом, ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2 градуса, днем ноль – 5 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль – 2 градуса мороза, днем – плюс 1-3 градуса.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается минус 1-3 градуса ночью и 1-3 градуса выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1 до 3 градусов ниже нуля ночью и от 3 до 5 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 23 марта метеорологи отмечали в 1880 году – минус 15 градусов. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2014 году и составляла плюс 21 градус.

Время восхода солнца в столице ЛНР 23 марта – 05:49, время захода – 19:12. Продолжительность светового дня составит 13 часов 23 минуты.

По предварительному прогнозу, 24-25 марта временами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, температурный фон значительно не изменится.

22 марта — Луганск