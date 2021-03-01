Вакцинация жителей Свердловска российским препаратом Sputnik V проходит успешно – врач

Вакцинация от коронавирусной инфекции российским препаратом Sputnik V в Свердловске проходит успешно. Об этом сообщила ответственный врач по иммунизации Свердловской центральной городской многопрофильной больницы Елена Ворошина.

"Вакцинация проходит довольно успешно, люди идут с удовольствием", - сказала она.

Ворошина напомнила, что в первую очередь прививаются "люди, которые сталкиваются непосредственно с данной инфекцией", – работники здравоохранения и образования.

Врач больницы Виктория Воевода рассказала, что переболела COVID-19 весной прошлого года, при этом лечилась не дома, а в своем же учреждении, "чтобы давать консультации своим коллегам прямо во время болезни".

"Практика показала, по принципу, которому сделана эта вакцина, что клеточный иммунитет сохраняется в течение двух лет, поэтому всем жителям Республики я советую прививаться", - отметила она.

Ранее заместитель главного врача Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции Елена Андреенкова сообщала, что пункты вакцинации от вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания COVID-19 российским препаратом Sputnik V действуют на базе 19 лечебных учреждений ЛНР.

Вакцинация от коронавирусной инфекции российской вакциной Sputnik V началась в Республике 1 февраля. Первыми ее прошли медицинские работники, педагоги, сотрудники МВД, МЧС ЛНР и военнослужащие Народной милиции. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что вакцинация проходит успешно. Вторая партия вакцины Sputnik V прибыла в Республику 25 февраля.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 122,8 млн, из них более 2,7 млн скончались. В ЛНР подтверждены 3489 случаев заражения коронавирусом.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.

22 марта — Луганск