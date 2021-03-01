Экстренное заявление официального представителя НМ ДНР

Продолжающиеся обстрелы территории Республики украинскими подразделениями, свидетельствуют о полной потере контроля со стороны командования ВФУ за действиями подчиненных подразделений.Сегодня произошел очередной факт, наглядно демонстрирующий цинизм и бесконтрольность деятельности боевиков ВФУ. Так, каратели 3 батальона 28 омбр по личному приказу военного преступника Марченко с целью провокации наших защитников на ответный обстрел, с позиций, расположенных вблизи населенного пункта Марьинки, открыли снайперский огонь по жилому району поселка Александровка.В результате данных преступных действий, во дворе собственного дома по ул. Челюскинцев, ранение несовместимое с жизнью, получил 71-летний мирный житель Республики.После выполнения огневой задачи, украинские боевики продолжили целенаправленный огонь, не давая возможности сотрудникам чрезвычайных служб эвакуировать тело погибшего.Подразделения Народной милиции предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников чрезвычайных служб по эвакуации тела погибшего.Дополнительная информация о пострадавших уточняется.Факты нарушений в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК, с целью принятия мер к нарушителям и исключения случаев фальсификации учетных данных о нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских боевиков.В свою очередь, мы призываем международных наблюдателей зафиксировать данные преступные действия Украины, ее террор в отношении мирного населения Донбасса, а также повлиять на украинскую сторону прекратить целенаправленные попытки дестабилизировать обстановку.