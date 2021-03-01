За 7 лет страха и войны большинство жителей Донбасса не хотят публично высказывать свою позицию, — эксперт



Почему бывшие и нынешние жители Донбасса полностью разобщены и не проявляют никакой гражданской активности.



На этот вопрос пытается найти ответ Юрий Седнев, кандидат юридических наук, адвокат из Донецка, участник общественной инициативы «Донбас — Донбасс». Об этом он написал в своем ФБ.

По мнению Седнева, уже 7 лет жители Донбасса, как на подконтрольной территории, так и не на подконтрольной, живут в состоянии обслуживания своего страха.

«Задолго до событий 2014 года, а примерно с 2004 года, мастерски созданным нарративом стал миф о якобы бандитском городе Донецке и области, которым и в дальнейшем раскручивали в Украине негативное отношение, явно направленное на региональный раскол страны, и создавали негативный образ жителей Донбасса, а также перекладывая, заметьте: не ответственность, а отождествление — всех жителей края с Президентом, выходцем из этого региона, и созданным ему портретом — грабителя и насильника. Вы серьезно? Разве можно отождествлять с ним (Януковичем) всех жителей Донбасса в распространившейся тогда кричалке: «спасибо жителем Донбасса за президента ...», а это значит врачей, преподавателей, ученых и т.д., а также весь многонациональный регион с представителями различных религий и вероисповеданий?! Есть граждане, которые и сейчас в этом уверенны, но при этом собираются в Европу и сопоставляют себя с прозападным мышлением», — пишет эксперт.

Как отмечает Юрий Седнев, с событиями 2014 года начался самый острый период в информационном поле, когда поток негативной информации акцентировал, что вину и ответственность за происходящее несут все жители Донбасса. Именно тогда и появилось конкретное навешивание ярлыков на всех без исключения и разбирательств: сепаратисты, ватники, «прихильники русского мира» и т.д. и т.п.

«Власть все это поддерживала и до сегодняшнего дня поддерживает через все возможные источники: телевидение, интернет-издания. Даже в криминальных новостях подчеркивается, что преступление совершено выходцем из Донецка, другие же регионы в подобных случаях не указываются», — подчеркивает дончанин.

Отмечается, что политики и депутаты на всех площадках также акцентируют на этом внимание и поощряют действия псевдопатриотов-активистов в расправе с неугодными.

«При этом власть, что тогда, что сейчас, ни в информационном плане, ни в практическом не предпринимает попытки привлечь к ответственности лиц, разжигающих вражду между гражданами Украины по региональному признаку, закладывая тем самым в подсознание жителей Донбасса страх и псевдовину, к которой они не имеют никого отношения. А ещё это провоцирует население страны на раскол и отделение», — уверен Седнев.

И приводит пример, что хотя в высоких кабинетах утверждают о едином государстве, но высказывания «обнести регион колючей проволокой» или «отказаться от оккупированных территорий как от раковой опухоли» власть не пресекает, не осуждает и не привлекает к уголовной ответственности действительно коллаборационистов, слова которых посягают на территориальную целостность страны!

Основываясь на вот таких устоявшихся нарративах нынешние политики, госчиновники, правоохранители, бывшие и действующие депутаты и остальные бюрократы издают соответствующие законы, устраивают обыски или игнорируют продвижение и выполнение каких-либо законов для переселенцев и жителей Донбасса. И при этом на этой теме неплохо зарабатывают, нарушая безнаказанно действующее законодательство.

«Вот именно из-за этого 7-летнего страха, отсутствия четкой и правдивой информационной политики, правовых гарантий по защите жителей 7-милионного региона (!!!) с территорией больше, чем территория нескольких европейских стран вместе взятых (на секундочку!) и с богатейшими залежами угля, газа и других полезных ископаемых, с некогда экономикой в 25% от экономики всей страны (до 2014 года), бывшие и нынешние жители Донбасса полностью разобщены и не проявляют никакой гражданской активности», — считает Юрий Седнев, адвокат из Донецка, кандидат юридических наук, участник общественной инициативы «Донбас — Донбасс». Новости Региона - Сегодня, 21:00 244 За 7 лет страха и войны большинство жителей Донбасса не хотят публично высказывать свою позицию.Почему бывшие и нынешние жители Донбасса полностью разобщены и не проявляют никакой гражданской активности.На этот вопрос пытается найти ответ Юрий Седнев, кандидат юридических наук, адвокат из Донецка, участник общественной инициативы «Донбас — Донбасс». Об этом он написал в своем ФБ.По мнению Седнева, уже 7 лет жители Донбасса, как на подконтрольной территории, так и не на подконтрольной, живут в состоянии обслуживания своего страха.«Задолго до событий 2014 года, а примерно с 2004 года, мастерски созданным нарративом стал миф о якобы бандитском городе Донецке и области, которым и в дальнейшем раскручивали в Украине негативное отношение, явно направленное на региональный раскол страны, и создавали негативный образ жителей Донбасса, а также перекладывая, заметьте: не ответственность, а отождествление — всех жителей края с Президентом, выходцем из этого региона, и созданным ему портретом — грабителя и насильника. Вы серьезно? Разве можно отождествлять с ним (Януковичем) всех жителей Донбасса в распространившейся тогда кричалке: «спасибо жителем Донбасса за президента ...», а это значит врачей, преподавателей, ученых и т.д., а также весь многонациональный регион с представителями различных религий и вероисповеданий?! Есть граждане, которые и сейчас в этом уверенны, но при этом собираются в Европу и сопоставляют себя с прозападным мышлением», — пишет эксперт.Как отмечает Юрий Седнев, с событиями 2014 года начался самый острый период в информационном поле, когда поток негативной информации акцентировал, что вину и ответственность за происходящее несут все жители Донбасса. Именно тогда и появилось конкретное навешивание ярлыков на всех без исключения и разбирательств: сепаратисты, ватники, «прихильники русского мира» и т.д. и т.п.«Власть все это поддерживала и до сегодняшнего дня поддерживает через все возможные источники: телевидение, интернет-издания. Даже в криминальных новостях подчеркивается, что преступление совершено выходцем из Донецка, другие же регионы в подобных случаях не указываются», — подчеркивает дончанин.Отмечается, что политики и депутаты на всех площадках также акцентируют на этом внимание и поощряют действия псевдопатриотов-активистов в расправе с неугодными.«При этом власть, что тогда, что сейчас, ни в информационном плане, ни в практическом не предпринимает попытки привлечь к ответственности лиц, разжигающих вражду между гражданами Украины по региональному признаку, закладывая тем самым в подсознание жителей Донбасса страх и псевдовину, к которой они не имеют никого отношения. А ещё это провоцирует население страны на раскол и отделение», — уверен Седнев.И приводит пример, что хотя в высоких кабинетах утверждают о едином государстве, но высказывания «обнести регион колючей проволокой» или «отказаться от оккупированных территорий как от раковой опухоли» власть не пресекает, не осуждает и не привлекает к уголовной ответственности действительно коллаборационистов, слова которых посягают на территориальную целостность страны!Основываясь на вот таких устоявшихся нарративах нынешние политики, госчиновники, правоохранители, бывшие и действующие депутаты и остальные бюрократы издают соответствующие законы, устраивают обыски или игнорируют продвижение и выполнение каких-либо законов для переселенцев и жителей Донбасса. И при этом на этой теме неплохо зарабатывают, нарушая безнаказанно действующее законодательство.«Вот именно из-за этого 7-летнего страха, отсутствия четкой и правдивой информационной политики, правовых гарантий по защите жителей 7-милионного региона (!!!) с территорией больше, чем территория нескольких европейских стран вместе взятых (на секундочку!) и с богатейшими залежами угля, газа и других полезных ископаемых, с некогда экономикой в 25% от экономики всей страны (до 2014 года), бывшие и нынешние жители Донбасса полностью разобщены и не проявляют никакой гражданской активности», — считает Юрий Седнев, адвокат из Донецка, кандидат юридических наук, участник общественной инициативы «Донбас — Донбасс». Новости Региона - Сегодня, 21:00 244

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