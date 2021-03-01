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На дорогах Донбасса увеличится количество участков, где нельзя будет превысить скорость

bot Вчера, 22:4529Новости
На дорогах Донбасса увеличится количество участков, где нельзя будет превысить скорость
Патрульные с приборами TruCAM будут работать на шести новых участках автодорог в Донецкой области с 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Краматорске и Славянске.
В частности, на участках дорог М-03 Киев — Харьков — Довжанский (от 648 до 678 км) и Н-20 Славянск — Донецк — Мариуполь (от до 50 км). В Славянске добавилась ул. Вокзальная, в Мариуполе — ул. Бахчиванджи, Флотская и Таганрогская.
Новые места для радаров TruCAM были определены на основе анализа аварийности именно по причине превышения скорости движения.
Об использовании приборов измерения скорости водителей будут оповещать дорожные знаки, которые предупреждают о фото и видеофиксации нарушений.
Новости Донецка - Сегодня, 22:32 60

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