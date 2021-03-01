Донецк против Мариуполя. Где дешевле бензин? ФОТО
Цены на бензин в Донецке и на подконтрольной Украине территории отличаются в среднем в полтора раза. Об этом пишет Восточный вариант.
Так, сегодня цены на топливо в Донецке в среднем составляют:
на 95 бензин — от 49.90 до 51.50 рублей, что приравнивается к 18,66 — 19,26 гривнам по среднему курсу;
на 92 бензин — 50 рублей (18,7 гривны);
на газ — 30-31 рубль (11,22 — 11,59 гривны);
на дизельное топливо — 51-52 рубля (19,07 — 19,45 гривны).
Для сравнения рассмотрим цены на топливо в Мариуполе Донецкой области с официального сайта Минфин (minfin.com.ua) на станциях АЗС «ОККО” на текущую дату:
на 95 бензин — 31,49 гривны;
на 92 бензин — 30,49 гривен;
на газ — 16,49 гривны;
на дизельное топливо — 29,99 гривны.
Сравнить качество топлива сейчас не представляется возможным, но касательно его стоимости, на основе представленных данных видим, что цены на топливо на территории Украины в среднем на треть выше, чем на территории ДНР.
При этом газ оказался всего на несколько гривен дешевле.
Как ранее информировал журналисты, 15 марта нынешнего года цены на топливо в Донецке выросли, ходят слухи и о дальнейшем повышении стоимости. Новости Донецка - Сегодня, 23:00 66
Так, сегодня цены на топливо в Донецке в среднем составляют:
на 95 бензин — от 49.90 до 51.50 рублей, что приравнивается к 18,66 — 19,26 гривнам по среднему курсу;
на 92 бензин — 50 рублей (18,7 гривны);
на газ — 30-31 рубль (11,22 — 11,59 гривны);
на дизельное топливо — 51-52 рубля (19,07 — 19,45 гривны).
Для сравнения рассмотрим цены на топливо в Мариуполе Донецкой области с официального сайта Минфин (minfin.com.ua) на станциях АЗС «ОККО” на текущую дату:
на 95 бензин — 31,49 гривны;
на 92 бензин — 30,49 гривен;
на газ — 16,49 гривны;
на дизельное топливо — 29,99 гривны.
Сравнить качество топлива сейчас не представляется возможным, но касательно его стоимости, на основе представленных данных видим, что цены на топливо на территории Украины в среднем на треть выше, чем на территории ДНР.
При этом газ оказался всего на несколько гривен дешевле.
Как ранее информировал журналисты, 15 марта нынешнего года цены на топливо в Донецке выросли, ходят слухи и о дальнейшем повышении стоимости. Новости Донецка - Сегодня, 23:00 66
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