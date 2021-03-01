Донецк против Мариуполя. Где дешевле бензин? ФОТО

Цены на бензин в Донецке и на подконтрольной Украине территории отличаются в среднем в полтора раза. Об этом пишет Восточный вариант.

Так, сегодня цены на топливо в Донецке в среднем составляют:

на 95 бензин — от 49.90 до 51.50 рублей, что приравнивается к 18,66 — 19,26 гривнам по среднему курсу;

на 92 бензин — 50 рублей (18,7 гривны);

на газ — 30-31 рубль (11,22 — 11,59 гривны);

на дизельное топливо — 51-52 рубля (19,07 — 19,45 гривны).

Для сравнения рассмотрим цены на топливо в Мариуполе Донецкой области с официального сайта Минфин (minfin.com.ua) на станциях АЗС «ОККО” на текущую дату:

на 95 бензин — 31,49 гривны;

на 92 бензин — 30,49 гривен;

на газ — 16,49 гривны;

на дизельное топливо — 29,99 гривны.

Сравнить качество топлива сейчас не представляется возможным, но касательно его стоимости, на основе представленных данных видим, что цены на топливо на территории Украины в среднем на треть выше, чем на территории ДНР.

При этом газ оказался всего на несколько гривен дешевле.

Как ранее информировал журналисты, 15 марта нынешнего года цены на топливо в Донецке выросли, ходят слухи и о дальнейшем повышении стоимости. Новости Донецка - Сегодня, 23:00 66