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Вчера произошел сбой приложения «Дома». Люди ждали час на КПВВ, пока не придет СМС с кодом

bot Сегодня, 07:0037Новости
Вчера произошел сбой приложения «Дома». Люди ждали час на КПВВ, пока не придет СМС с кодом
Вчера, 22 марта произошел сбой приложения «Дома”. Люди ждали час на КПВВ, пока не придет СМС с кодом. Проблемы с мобильным приложением были на обоих пунктах пропуска, и в Станице Луганской, и в Новотроицком. Об этом сообщили наблюдатели БФ «Право на защиту».
В понедельник, 22 марта, работал дорожный коридор «Новотроицкое — Еленовка”. За день там прошли более 250 человек.
Со стороны Украины этот пункт пропуска работал по графику с 08:00 до 16:00.
На блокпосту «Еленовка”, что со стороны Донецка есть определенные ограничения:
если человек едет в сторону Донецка, то он должен быть в списках «Межведомственного штаба ДНР”;
если наоборот — нужна прописка на подконтрольной украинскому власти территории.
Из-за этих ограничений вчера на КПВВ «Еленовка» вернули трех человек, которых пропустили украинские пограничники. Причина — их имен не было в списках т.н. «Межведомственного штаба”.
Вчера перейти линию разграничения удалось 136 людям в сторону Донецка и 128 — на подконтрольную территорию.
Отметим, КПВВ «Еленовка” со стороны Донецка работает только два раза в неделю (в понедельник и пятницу). Поэтому в следующий раз пройти там можно будет 26 марта.
Новости Донецка - Сегодня, 06:30 166

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