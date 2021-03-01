Вчера произошел сбой приложения «Дома». Люди ждали час на КПВВ, пока не придет СМС с кодом



В понедельник, 22 марта, работал дорожный коридор «Новотроицкое — Еленовка”. За день там прошли более 250 человек.

Со стороны Украины этот пункт пропуска работал по графику с 08:00 до 16:00.

На блокпосту «Еленовка”, что со стороны Донецка есть определенные ограничения:

если человек едет в сторону Донецка, то он должен быть в списках «Межведомственного штаба ДНР”;

если наоборот — нужна прописка на подконтрольной украинскому власти территории.

Из-за этих ограничений вчера на КПВВ «Еленовка» вернули трех человек, которых пропустили украинские пограничники. Причина — их имен не было в списках т.н. «Межведомственного штаба”.

Вчера перейти линию разграничения удалось 136 людям в сторону Донецка и 128 — на подконтрольную территорию.

Отметим, КПВВ «Еленовка” со стороны Донецка работает только два раза в неделю (в понедельник и пятницу). Поэтому в следующий раз пройти там можно будет 26 марта.

Новости Донецка - Сегодня, 06:30 166 Вчера, 22 марта произошел сбой приложения «Дома”. Люди ждали час на КПВВ, пока не придет СМС с кодом. Проблемы с мобильным приложением были на обоих пунктах пропуска, и в Станице Луганской, и в Новотроицком. Об этом сообщили наблюдатели БФ «Право на защиту».В понедельник, 22 марта, работал дорожный коридор «Новотроицкое — Еленовка”. За день там прошли более 250 человек.Со стороны Украины этот пункт пропуска работал по графику с 08:00 до 16:00.На блокпосту «Еленовка”, что со стороны Донецка есть определенные ограничения:если человек едет в сторону Донецка, то он должен быть в списках «Межведомственного штаба ДНР”;если наоборот — нужна прописка на подконтрольной украинскому власти территории.Из-за этих ограничений вчера на КПВВ «Еленовка» вернули трех человек, которых пропустили украинские пограничники. Причина — их имен не было в списках т.н. «Межведомственного штаба”.Вчера перейти линию разграничения удалось 136 людям в сторону Донецка и 128 — на подконтрольную территорию.Отметим, КПВВ «Еленовка” со стороны Донецка работает только два раза в неделю (в понедельник и пятницу). Поэтому в следующий раз пройти там можно будет 26 марта.Новости Донецка - Сегодня, 06:30 166

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