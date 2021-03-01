С пятницы на КПВВ «Станица Луганская» сделать бесплатно экспресс-тесты смогли только 7% прибывших на пункт пропуска



Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

«С прошлой недели (с пятницы 19 марта — Ред.) бесплатные экспресс-тесты доступны теперь и для граждан, которые направляются на территорию Украины через КПВВ «Станица Луганская»», — приводит слова Алексея Резникова пресс-служба министерства.

Следовательно, с января такой опцией уже воспользовались 2278 человек на КПВВ «Чонгар», 2260 — на КПВВ «Каланчак», 1069 — на КПВВ «Новотроицкое», 187 — на КПВВ «Станица Луганская». Из всех результатов выявлено два положительных.

Всего с января на КПВВ услугой бесплатного тестирования на коронавирус воспользовались 5794 граждан, которые направлялись из неподконтрольных на подконтрольные правительству территории Украины.

Комментарий журналисты

За три дня, с 19 по 21 марта через КПВВ «Станица Луганская» в сторону подконтрольной Украине территории по данным штаба ОС прошло 2583 человека. Из них бесплатно сделать тесты смогли только 187 человек. Т. е. всего лишь около 7% от общего количества прибывших с неподконтрольной территории. Остальные 93% отнесли свои деньги в частные клиники, которые делают ПЦР-тесты.

Позиция вице-премьера чудесна: и попиарился, рассказал, что выполнил свое обещание и запустил бесплатное экспресс-тестирование, и «деловых партнеров» из частных медлабораторий не обидел. Они как «рубили бабло» на жителях неподконтрольного Донбасса, так и продолжают.

Как ранее информировал журналисты, на КПВВ «Станица Луганская» разгорелся скандал с лабораторией, делавшей ПЦР-тесты с нарушениями.

Новости Региона - Сегодня, 09:00 24 За три дня на КПВВ «Станица Луганская» бесплатные тесты смогли сделать 187 человек.Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.«С прошлой недели (с пятницы 19 марта — Ред.) бесплатные экспресс-тесты доступны теперь и для граждан, которые направляются на территорию Украины через КПВВ «Станица Луганская»», — приводит слова Алексея Резникова пресс-служба министерства.Следовательно, с января такой опцией уже воспользовались 2278 человек на КПВВ «Чонгар», 2260 — на КПВВ «Каланчак», 1069 — на КПВВ «Новотроицкое», 187 — на КПВВ «Станица Луганская». Из всех результатов выявлено два положительных.Всего с января на КПВВ услугой бесплатного тестирования на коронавирус воспользовались 5794 граждан, которые направлялись из неподконтрольных на подконтрольные правительству территории Украины.За три дня, с 19 по 21 марта через КПВВ «Станица Луганская» в сторону подконтрольной Украине территории по данным штаба ОС прошло 2583 человека. Из них бесплатно сделать тесты смогли только 187 человек. Т. е. всего лишь около 7% от общего количества прибывших с неподконтрольной территории. Остальные 93% отнесли свои деньги в частные клиники, которые делают ПЦР-тесты.Позиция вице-премьера чудесна: и попиарился, рассказал, что выполнил свое обещание и запустил бесплатное экспресс-тестирование, и «деловых партнеров» из частных медлабораторий не обидел. Они как «рубили бабло» на жителях неподконтрольного Донбасса, так и продолжают.Как ранее информировал журналисты, на КПВВ «Станица Луганская» разгорелся скандал с лабораторией, делавшей ПЦР-тесты с нарушениями.Новости Региона - Сегодня, 09:00 24

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