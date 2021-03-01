Пенсионеры, чтобы пересечь линию разграничения, вынуждены покупать смартфоны на КПВВ
Вчера, 22 марта магазины мобильной связи, расположенные на КПВВ «Новотроицкое» продали только за один день 10 смартфонов пенсионерам, которые не могли установить на свои телефоны приложение «Вдома». Об этом рассказали волонтеры благотворительного фонда «Право на защиту».
По словам волонтеров, некоторые пенсионеры вынуждены покупать в магазинах на КПВВ смартфоны за 2,5-3 тысячи гривен, которыми даже не умеют пользоваться. Только за 22 марта магазины на КПВВ «Новотроицкое” продали 10 таких телефонов. Все для того, чтобы волонтеры помогли им установить приложение «Дома” и старики смогли пересечь линию разграничения в сторону Украины. Новости Региона - Сегодня, 10:00 100
По словам волонтеров, некоторые пенсионеры вынуждены покупать в магазинах на КПВВ смартфоны за 2,5-3 тысячи гривен, которыми даже не умеют пользоваться. Только за 22 марта магазины на КПВВ «Новотроицкое” продали 10 таких телефонов. Все для того, чтобы волонтеры помогли им установить приложение «Дома” и старики смогли пересечь линию разграничения в сторону Украины. Новости Региона - Сегодня, 10:00 100
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