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Водоснабжение Алчевска, Перевальска и Славяносербска сократилось из-за аварии – МЧС

root Сегодня, 10:150Новости
Водоснабжение Алчевска, Перевальска и Славяносербска сократилось из-за аварии – МЧС
Водоснабжение Алчевска, Перевальска и поселка городского типа Славяносербск сократилось в результате аварии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.
"В связи с выходом из строя скважин на Ящиковском водозаборе сокращена подача воды потребителям в населенных пунктах Алчевск, Перевальск - на 30%; Славяносербск - на 50%", - говорится в сообщении.
23 марта — Луганск

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