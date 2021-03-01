Водоснабжение Алчевска, Перевальска и Славяносербска сократилось из-за аварии – МЧС

Водоснабжение Алчевска, Перевальска и поселка городского типа Славяносербск сократилось в результате аварии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

"В связи с выходом из строя скважин на Ящиковском водозаборе сокращена подача воды потребителям в населенных пунктах Алчевск, Перевальск - на 30%; Славяносербск - на 50%", - говорится в сообщении.

23 марта — Луганск