"Как же русские смогли добыть материал, который не сгорает даже при 3000 градусов по Цельсию, при этом не сгорают и датчики, которые стоят на ракете? Им хочется найти формулу тех материалов, из которых сделаны наши гиперзвуковые ракеты", — констатировал военный обозреватель "Комсомольской правды".

НАТО хочет выведать секреты материалов, из которых изготовлены корпуса для российских гиперзвуковых ракет, заявил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.Pr Scr youtube.comЛондон имеет планы по вложению 6,6 миллиарда фунтов стерлингов в программу по разработке гиперзвуковых ракет, а также на противодействие РФ силами спецподразделения SAS. Подобные инициативы изложены в стратегии модернизации ВС Великобритании, которая готовится к публикации. Британские и американские власти уже не раз говорили о том, что в сфере создания подобных ракет лидирует Россия, сказал Баранец в комментарии для издания "ПолитРоссия".Великобритания и США пытаются догнать РФ в области разработки гиперзвукового оружия, ввиду чего курсы этих стран совпадают, подчеркнул военный обозреватель "Комсомольской правды". В настоящий момент заявления о том, что якобы через несколько лет им удастся достичь успехов, не подкреплены реальными испытаниями, сказал он. По словам Баранца, сейчас спецслужбы НАТО как никогда интересуются военной промышленностью России.Сотрудники западных спецслужб прилагают максимум усилий к тому, чтобы выведать секреты российских разработок в области гиперзвукового оружия, уверен Баранец. По его словам, Вашингтон и Лондон столкнулись с ощутимыми проблемами в вопросах создания прямоточного двигателя и особого жаропрочного покрытия.США зачастую прибегают к покупке секретных технологий или же банальной их краже, считает Баранец. Он добавил, что пару раз Вашингтону удалось провернуть подобное, однако российская контрразведка оперативно пресекла утечку информации.Анастасия Броцкая