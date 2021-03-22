Донбасс. Оперативная лента военных событий 23.03.2021
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в твиттере https://twitter.com/militarydonbass
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- Лента военных событий в Новороссии за 22.03.2021
09:55 Трагедия мирных людей Донбасса: Снайпер ВСУ убил жителя Александровки
09:00 Украинские войска обстреляли Донецк
Вооруженные формирования Украины накануне вечером обстреляли район «Вольво-центра» на северной окраине Донецка из минометов калибром 120 миллиметров, выпущено 12 мин. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Уточняется, что огонь был открыт в 19:35 со стороны подконтрольного Киеву поселка Пески.
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