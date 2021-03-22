Донбасс. Оперативная лента военных событий 23.03.2021

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 22.03.202109:5509:00Вооруженные формирования Украины накануне вечером обстреляли район «Вольво-центра» на северной окраине Донецка из минометов калибром 120 миллиметров, выпущено 12 мин. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).Уточняется, что огонь был открыт в 19:35 со стороны подконтрольного Киеву поселка Пески.