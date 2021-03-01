На Донбасс прибыли боевики В«Правого сектораВ»
В зону проведения так называемой «Операции объединенных сил» на Донбассе (ООС) прибыли две группы националистов из запрещенного в России «Правого сектора».
Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. По его словам, боевики прибыли в зону боевых действий для вербовки информаторов и организации провокаций.
«По сообщениям местных жителей, 21 марта в зоне ответственности 80-й бригады ВСУ замечены две группы боевиков националистической организации „Правый сектор“, имеющих боевой опыт участия в так называемой антитеррористической операции», — сказал Осадчий.
Представитель НМ ЛНР отметил, что в районе населенного пункта Станица Луганская националистами развернут мобильный блокпост с целью досмотра личного автотранспорта и документов местного населения. По данным разведки, уже «отмечены попытки вербовки потенциальных информаторов».
Ранее сообщалось, что В ЛНР на линии разграничения ВСУ применили минометы. Также мы сообщали, что накануне на окраине Донецка украинский снайпер застрелил пенсионера.
источник
Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. По его словам, боевики прибыли в зону боевых действий для вербовки информаторов и организации провокаций.
«По сообщениям местных жителей, 21 марта в зоне ответственности 80-й бригады ВСУ замечены две группы боевиков националистической организации „Правый сектор“, имеющих боевой опыт участия в так называемой антитеррористической операции», — сказал Осадчий.
Представитель НМ ЛНР отметил, что в районе населенного пункта Станица Луганская националистами развернут мобильный блокпост с целью досмотра личного автотранспорта и документов местного населения. По данным разведки, уже «отмечены попытки вербовки потенциальных информаторов».
«Работа второй группы нацелена на проведение провокаций на отдельных участках фронта с целью дестабилизации обстановки», — добавил представитель Народной милиции.
Ранее сообщалось, что В ЛНР на линии разграничения ВСУ применили минометы. Также мы сообщали, что накануне на окраине Донецка украинский снайпер застрелил пенсионера.
источник
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