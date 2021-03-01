На Донбасс прибыли боевики В«Правого сектораВ»



«По сообщениям местных жителей, 21 марта в зоне ответственности 80-й бригады ВСУ замечены две группы боевиков националистической организации „Правый сектор“, имеющих боевой опыт участия в так называемой антитеррористической операции», — сказал Осадчий.



«Работа второй группы нацелена на проведение провокаций на отдельных участках фронта с целью дестабилизации обстановки», — добавил представитель Народной милиции.

В зону проведения так называемой «Операции объединенных сил» на Донбассе (ООС) прибыли две группы националистов из запрещенного в России «Правого сектора».Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. По его словам, боевики прибыли в зону боевых действий для вербовки информаторов и организации провокаций.Представитель НМ ЛНР отметил, что в районе населенного пункта Станица Луганская националистами развернут мобильный блокпост с целью досмотра личного автотранспорта и документов местного населения. По данным разведки, уже «отмечены попытки вербовки потенциальных информаторов».Ранее сообщалось, что В ЛНР на линии разграничения ВСУ применили минометы. Также мы сообщали, что накануне на окраине Донецка украинский снайпер застрелил пенсионера.источник