Десять основ шароварного блицкрига

Ежедневно просыпаясь в своих неуютных постельках или засыпая под урчание пустого желудка, жалкий бытовой сепаратист, раб Путина, ватник и москаль, как правило, мучается двумя вопросами: у кого можно было бы занять, чтобы выпить и почему у Украины получилось? Отодвинем грязными руками по рваной клеёнке первый вопрос и вплотную займёмся вторым. Действительно, почему? Ответ прост: потому что у Украины были хорошие учителя.Нынешний украинский учитель вЂ• США. И это на самом деле нужно было заслужить. Украинцы смогли. Если ты был покорён обаянием и эрудицией майданного активиста Сашка Белого, если с радостью вспоминаешь пьянящий запах горящих покрышек, если понимаешь, что Крым будет украинским або безлюдным, то тогда ты должен уважать США. Уважать, но не любить. И опять вЂ• почему? Потому, что первой любовью настоящего укроария была, есть и будет Германия. И снова вЂ• почему? Потому, что Германия научила Украину главному, что обеспечит каждому евроукру пенсию в 4000 евро, вишнёвый садик, годовой абонемент в Венскую оперу и двух батраков из центрально-чернозёмного района России.Что заложено в основе тысячелетней украинской государственности? Это вера, армия и мова. Вера, армия, мова вЂ• и ещё борщ. Да, борщ и послушание. А ещё блицкриг на москалей. Украина была прилежным учеником, поэтому Германия и научила её данному военно-стратегическому акту, без которого пенсия в 4000 евро будет категорически невозможна. И к счастью, Украина уже накопила достаточно ресурсов для блицкрига на Москву вЂ• туда устремлены все помыслы отважных потомков воинственных шумеров. Эти ресурсы вЂ• основы всего украинского блицкрига, в результате которого на Красной площади Москвы файни парубки в шароварах будут собирать с москалей оброк у памятника Небесной сотне. И сейчас мы с вами разберём каждую из основ этого самого шароварного блицкрига.Известный украинский балетмейстер и хореограф Павло Вирский знал капоэйру, муай-тай, джиу-джитсу и айкидо, за что неоднократно был бит местной уличной шпаной. Но пан Вирский не унывал и однажды изобрёл в страшенный 1937 год тот самый гопак, назло Сталину, конечно. Гопак он почерпнул у древних казаков, плававших на самоизобретённой подводной лодке аж в самую Бразилию, где они научили местных аборигенов своему воинственному танцу, который там, на жарком пляже Копакабана, в итоге мутировал в ту самую капоэйру. Так вот, пан Вирский вынужден был под дулом пистолета приставленного к нему энкавэдэшника на протяжении почти сорока лет скрывать истинное предназначение этого танца. И потом, когда оковы ЦК КПСС пали, весь мир с удивлением узнал, что гопак этот не простой, а боевой. Именно с его помощью отважные укрокиборги получат неоспоримое превосходство в рукопашном поединке с бурятами и прочими мокшанами, вставшими на пути шароварного блицкрига.Век гигантизма постепенно уходит в прошлое. 3D-принтер, майнинг криптовалют и краудфандинг приходят на смену плановой экономике и тяжёлой промышленности. Выпустите десять активистов майдана на ринг супротив Николая Валуева, и вы посмотрите, что сделают эти хлопцы с той российской громадиной. Не только лишь все смогут выстоять. То же самое касается и военно-морских сил независимой Украины.Николаевский судоремонтный завод уже давно не выпускает убыточные авианосцы и крейсера. Вместо этого он идёт нога в ногу с мировой экономикой, создавая высокотехнологичные ручные мясорубки и модные вышиванки. Украинцам нет нужды строить огромные посудины. Вместо них в своём блицкриге они будут использовать тысячи, а может, и миллионы резиновых лодок, ради чего уже сейчас солдаты ВСУ вырубают лесопосадки для изготовления вёсел. Такая морская пистолетно-лодочная дивизия способна в считанные часы окружить весь Крым и полностью заблокировать его с моря, обеспечив тем самым стремительный прорыв через крымский перешеек «Поезда дружбы» Дмитро Яроша (человека без визитки) и автомобильной колонны с гуманитарной помощью от Красного Креста и Белых касок к голодающим крымчанам. Необходимое количество лодок постепенно набирается за счёт помощи братской Америки, а также оптовых закупок на AliExpress.Конструкторское бюро «Пивдэнное» из славного украинского города Днипро уже давно пообещало к 2032 году отправить на Луну первых поселенцев. Пока что лучшие умы ракетно-украинской мысли сошлись на четверых. Но пусть вас не смущает столь ничтожное количество. Казалось бы, что смогут четыре украинца на Луне? Ни кратер быстро покрасить в жёлто-голубой, ни начертить на лунной поверхности самый большой в галактике трызуб. Но это только первая партия. За ней на Луну пойдут новые и новые украинские челноки, и Луна будет покорена. С «кравчучкой» в одной руке и лопатой в другой каждый украинец тело и душу положит за то, чтобы как можно скорее возвести военную базу, после чего победа над москалями будет лишь вопросом времени. Нейтронная мега-катапульта, разработанная совместно казаком Гаврилюком и Илоном Маском и установленная на самой вершине пика Рюмкера, превратит Москву в руины за считанные минуты. Армия России останется без руководства, благодаря чему украинские танковые клещи возьмут в кольцо Садовое кольцо или что там от него останется.Если кому-то лень ждать 2032 года, то можно стремительным домкратом форсировать шароварный блицкриг, заставив весь мир с удивлением взирать на украинский стратегический гений. О том, как это сделать, знает депутат Т. Билан из украинской партии «Солидарность». По его словам, недостаточно декоммунизированное предприятие «Энергоатом» способно создать до 150 «грязных» атомных бомб, которые будут взорваны над главными городами всех евроукраинских ворогов, включая Россию. Как эти бомбы будут доставлены: за счёт той самой катапульты, отлично проявившей себя на майдане, или бравая лётчица Н. Савченко персонально откроет бомболюк над Воронежем вЂ• это дело десятое. Главное, что решение уже выкристаллизовано. Если же этот метод не сработает, то ещё один украинский депутат, некто Э. Леонов из партии «Свобода», предлагает взорвать 15 украинских ядерных реакторов, которые похоронят наступательные поползновения россиян. В общем, если смерти, то мгновенной, если раны вЂ• небольшой.Как только украинцы сбросили оковы тысячелетнего рабства, к ним в гости прибыли американские биологи, принявшиеся ковырять лопатой чумные захоронения близ Одессы. Ковырять они заставили, конечно же, местных, а сами с интересом следили за происходящим из-за угла. То, что Украина создаёт биологическое оружие, никакой не секрет. Об этом открыто заявлял в меру оппозиционный депутат В. Медведчук. Но кто ему поверит? Ведь достаточно снять в Голливуде один-единственный фильм о том, как Брюс Уиллис громит тайную российскую биолабораторию под Харьковом, как всем всё сразу станет ясно. Как говорил большой друг украинского народа и лично С. Бандеры Богдан Сташинский: «Если враг не сдаётся, то его отравляют». Поэтому биологическое оружие Судного дня и является одним из главнейших основ украинского блицкрига. И самое главное, что этот план уже начал осуществляться прямо в сердце России. Тысячи жриц любви из Житомира, Винницы и Хмельницкого уже выполняют тайное задание СБУ, коварно проводя бактериологические атаки на незадачливых россиян вдоль всего Ленинградского шоссе близ Москвы.Однажды один известный американский спортсмен с украинскими корнями М. Тайсон сказал: «Настоящая свобода вЂ• это не иметь ничего». Именно поэтому следующие данной философии евроукры постепенно становятся самыми свободными людьми на континенте, стремительно лишаясь всякого разного имущества. Кто похудел вЂ• теряет цепи. Так вот, это я к чему? К тому, что только свободный народ может бросать вызов российской тирании. В то время как Европа скромно шаркает ножкой, стесняясь ссориться с Москвой, а мудрый и энергичный американский лидер от страха перед Россией спотыкается на ступеньках трапа самолёта, евроукры идут на обострение, вводя могучие экономические санкции против зарвавшихся кремлёвских геостратегов. К примеру, с 1 марта 2020-го Украина запретила ввоз из России спичек, фанеры, обоев и металлической посуды. Поистине, коварство украинских вождей не знает границ. В этой связи в самой России, на Балабановской спичечной фабрике, уже который месяц выдают зарплату фанерой, а Вятский фанерный завод вынужден расплачиваться с работниками спичками. Так и живём.Но шароварный блицкриг вЂ• это не только горячие сердца, стальная воля и современное оружие, это ещё и топливо. Как говорил известный французский философ с украинскими корнями Франсуа Рабле: «Деньги вЂ• это мышцы войны». А я добавлю, и топливо. Ну а без чего закончится топливо войны? Правильно, без топлива. Того, которое предназначено для двигателей внутреннего сгорания. Украина пока что не может обеспечить свои нужды собственными запасами керосина, солярки, бензина и мазута. Всего этого было бы больше, если бы эти русские не следили так сильно за своим нефтепроводом «Дружба». Поэтому украинцам пришлось идти альтернативным путём, и поэтому некий инженер из Славутича В. Мельников изобрёл способ добычи угля из опилок. Топливные брикеты, созданные из простых опилок, прошедших термическую обработку с добавлением сверхвысокого давления, могут отлично послужить для бронетехники и простого транспорта украинской армии следующего поколения, которое создаётся уже сейчас под лозунгом отказа от нефтяной российской иглы. Только уголь из опилок обеспечит победный, а главное, экологически чистый блицкриг.Ещё одним столпом сумрачного украинского военного гения является возможность пускать в пищу самые неожиданные предметы. К примеру, полиэтилен. Харьковчанин С. Тымчук много лет изобретал пищевой полиэтилен и в итоге доизобретался до того, что сам полностью перешёл на этот вид полезного и питательного продукта. Он научился производить пищевой полиэтилен из кукурузного крахмала. Что это даст шароварному блицкригу? Ответ очевиден: укрокиборги смогут есть продукты, не тратя время на извлечение их из упаковки. Более того, в редкие периоды сбоя в поставках продовольствия на фронт украинские воины смогут натурально питаться полиэтиленом, который опять же экологически чист, недорог в изготовлении и может хранить на себе аппетитные запахи продуктов, которые были в него завёрнуты, того же сала. Таким образом, боевые позиции украинской армии после их оставления будут являть идеально чистую местность без единого кусочка пластикового мусора. Ведь, согласитесь, нехорошо загрязнять территорию, которая в итоге станет украинской.Ослепительным в своём великолепии «Джавелинам» я как-то посвящал целый отдельный материал, поэтому без ложной скромности считаю себя экспертом с мировым именем в данном вопросе. Итак, в одну прекрасную ночь американский муж назначил Украину любимой женой, взамен чего продал ей в долг партию тех самых переносных противотанковых комплексов, чтобы у той, помимо комплекса неполноценности, появился ещё хотя бы один ЗРК. Всего в дрожащие руки укрокиборгов попало 37 таких установок. Несмотря на то что это в два раза меньше, чем есть, например, у Грузии (у неё 72), уже тогда было понятно, что Украина стала мировым лидером по оснащению «Джавелинами» своей армии. С тех пор без этих ЗРК не обходится ни один сеанс военно-стратегических игр в украинском генеральном штабе. «Джавелины» стали для украинцев главным лекарством от кручины. Как настойка на летучих мышах давала средневековому импотенту надежду на обретение мужской силы, так и святые «Джавелины» дают надежду евроукрам. Вы можете сказать, что эти комплексы уже прославились отказом стрелять, а также ни разу не показали себя в реальном бою, но кого волнуют такие мелочи. Где Америка вЂ• там победа. Это всё, что нужно знать украинскому воину.Ну и, наконец, последняя самая сакральная основа всего шароварного блицкрига, ради которого всё и затевалось. Все вы осведомлены насчёт необычайной украинской хитрости. Достаточно вспомнить тот инцидент, когда горячим летом 2014-го несколько сотен украинских воинов (включая офицеров) обвели вокруг пальца нападавших сепаратистов, коварно перейдя российско-украинскую границу в Ростовской области и там сдавшись в плен местным пограничникам. Ни Жуков, ни Наполеон, ни Ганнибал в жизни не додумались бы до такого трюка, который уже вошёл во все передовые учебники военного ремесла. Поэтому неудивительно, что этот тактический приём в будущем будет реализован уже на стратегическом уровне. Как Паниковский в споре с Балагановым отступил в решающий момент, когда нужно было наносить первую пощёчину, так и украинская, вторая по силе в Европе, армия добровольно перейдёт в плен к армии российской, куда затем последует и вся Украина. Потому что кто девушку ужинает, тот её и танцует, и мы в ответе за тех, кого приручили. Встать на довольствие к вчерашнему врагу вЂ• это ли не самый дьявольский план в мире? Заставить неприятеля тратить силы, деньги и время, в комфорте без шума и пыли добиваясь того, чего не смогли добиться в прошлом веке украинские учителя из Германии, это ли не перемога всех перемог? И пока россияне будут праздновать мнимую победу, евроукры, многозначительно переглядываясь друг с другом, будут чётко осознавать, кто на самом деле выиграл.Сергей Донецкий