В Луганске за сутки новых заболевших коронавирусом не зарегистрировано
Новых заболевших коронавирусом не зарегистрировали. Об этом 23 марта сообщили в Министерстве здравоохранения.
С начала пандемии в Луганске и регионе подтвердили 3 тысячи 489 случаев заражения коронавирусом. С полным выздоровлением выписали 2 тысячи 910 пациентов, 309 человек умерли.
Красота и здоровье - Сегодня, 11:31 41
С начала пандемии в Луганске и регионе подтвердили 3 тысячи 489 случаев заражения коронавирусом. С полным выздоровлением выписали 2 тысячи 910 пациентов, 309 человек умерли.
Красота и здоровье - Сегодня, 11:31 41
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