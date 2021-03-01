В Луганске за сутки новых заболевших коронавирусом не зарегистрировано



С начала пандемии в Луганске и регионе подтвердили 3 тысячи 489 случаев заражения коронавирусом. С полным выздоровлением выписали 2 тысячи 910 пациентов, 309 человек умерли.

Красота и здоровье - Сегодня, 11:31 41 Новых заболевших коронавирусом не зарегистрировали. Об этом 23 марта сообщили в Министерстве здравоохранения.С начала пандемии в Луганске и регионе подтвердили 3 тысячи 489 случаев заражения коронавирусом. С полным выздоровлением выписали 2 тысячи 910 пациентов, 309 человек умерли.Красота и здоровье - Сегодня, 11:31 41

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