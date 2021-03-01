«Лугансквода» предупредила о сбоях в подаче воды во всем регионе
Государственное унитарное предприятие «Лугансквода» назвало адреса, по которым 23 марта возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск:
Ленинский район: улицы 50 лет Образования СССР, 1-я Славянская, Курчатова, имени газеты «Луганская Правда», городок Щорса, кварталы Алексеева, Героев Брестской Крепости, Еременко;
Жовтневый район: улицы Карпинского, Ударников, Тихоокеанская;
Каменнобродский район: улицы Кирова, Рудя, Кожухаря, переулки 1-й Нагорный, Гвоздильный;
Артемовский район: квартал Мирный;
Краснодонский район: Краснодон, улица Пионерская, площадь Ленина; Суходольск, улица Шосссейная; поселок Гончаровка; поселок городского типа (пгт) Краснодон, улица Чкалова;
Лутугинский район: пгт Георгиевка, улица Ленина; пгт Сутоган, переулок Мельничный;
Славяносербский район: пгт Славяносербск, улицы Первомайская, Комсомольская, переулок Южный;
Ровеньки: поселок Дарьевка;
Свердловск: квартал 60 лет СССР;
Алчевск: улицы Запорожская, Калинина, Собинова, Менделеева, Херсонская;
Перевальский район: Перевальск, улицы Костромская, Черняховского, Чайковского; Артемовск, улица Щорса;
Кировск: улица Толстого;
Брянка: поселок Анненка, улицы Рудя, Партизанская, школа № 17;
Стаханов: улицы Хмельницкого, Рыльского, Уральская, Доватора;
Первомайск: квартал 60 лет СССР, улицы Куйбышева, Матросова, Шаумяна, Пролетарская;
Антрацит: улицы Садовая, Чуйкова;
Красный Луч: улицы Ковпака, Дарвина; поселок Грушевое, улицы Коммунистическая, Калинина, Новая; Вахрушево-2, улица Крупской. Экономика - Сегодня, 11:23 104
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск:
Ленинский район: улицы 50 лет Образования СССР, 1-я Славянская, Курчатова, имени газеты «Луганская Правда», городок Щорса, кварталы Алексеева, Героев Брестской Крепости, Еременко;
Жовтневый район: улицы Карпинского, Ударников, Тихоокеанская;
Каменнобродский район: улицы Кирова, Рудя, Кожухаря, переулки 1-й Нагорный, Гвоздильный;
Артемовский район: квартал Мирный;
Краснодонский район: Краснодон, улица Пионерская, площадь Ленина; Суходольск, улица Шосссейная; поселок Гончаровка; поселок городского типа (пгт) Краснодон, улица Чкалова;
Лутугинский район: пгт Георгиевка, улица Ленина; пгт Сутоган, переулок Мельничный;
Славяносербский район: пгт Славяносербск, улицы Первомайская, Комсомольская, переулок Южный;
Ровеньки: поселок Дарьевка;
Свердловск: квартал 60 лет СССР;
Алчевск: улицы Запорожская, Калинина, Собинова, Менделеева, Херсонская;
Перевальский район: Перевальск, улицы Костромская, Черняховского, Чайковского; Артемовск, улица Щорса;
Кировск: улица Толстого;
Брянка: поселок Анненка, улицы Рудя, Партизанская, школа № 17;
Стаханов: улицы Хмельницкого, Рыльского, Уральская, Доватора;
Первомайск: квартал 60 лет СССР, улицы Куйбышева, Матросова, Шаумяна, Пролетарская;
Антрацит: улицы Садовая, Чуйкова;
Красный Луч: улицы Ковпака, Дарвина; поселок Грушевое, улицы Коммунистическая, Калинина, Новая; Вахрушево-2, улица Крупской. Экономика - Сегодня, 11:23 104
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