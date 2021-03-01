«Лугансквода» предупредила о сбоях в подаче воды во всем регионе



На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:

Луганск:

Ленинский район: улицы 50 лет Образования СССР, 1-я Славянская, Курчатова, имени газеты «Луганская Правда», городок Щорса, кварталы Алексеева, Героев Брестской Крепости, Еременко;

Жовтневый район: улицы Карпинского, Ударников, Тихоокеанская;

Каменнобродский район: улицы Кирова, Рудя, Кожухаря, переулки 1-й Нагорный, Гвоздильный;

Артемовский район: квартал Мирный;

Краснодонский район: Краснодон, улица Пионерская, площадь Ленина; Суходольск, улица Шосссейная; поселок Гончаровка; поселок городского типа (пгт) Краснодон, улица Чкалова;

Лутугинский район: пгт Георгиевка, улица Ленина; пгт Сутоган, переулок Мельничный;

Славяносербский район: пгт Славяносербск, улицы Первомайская, Комсомольская, переулок Южный;

Ровеньки: поселок Дарьевка;

Свердловск: квартал 60 лет СССР;

Алчевск: улицы Запорожская, Калинина, Собинова, Менделеева, Херсонская;

Перевальский район: Перевальск, улицы Костромская, Черняховского, Чайковского; Артемовск, улица Щорса;

Кировск: улица Толстого;

Брянка: поселок Анненка, улицы Рудя, Партизанская, школа № 17;

Стаханов: улицы Хмельницкого, Рыльского, Уральская, Доватора;

Первомайск: квартал 60 лет СССР, улицы Куйбышева, Матросова, Шаумяна, Пролетарская;

Антрацит: улицы Садовая, Чуйкова;

Красный Луч: улицы Ковпака, Дарвина; поселок Грушевое, улицы Коммунистическая, Калинина, Новая; Вахрушево-2, улица Крупской. Экономика - Сегодня, 11:23 104 Государственное унитарное предприятие «Лугансквода» назвало адреса, по которым 23 марта возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:улицы 50 лет Образования СССР, 1-я Славянская, Курчатова, имени газеты «Луганская Правда», городок Щорса, кварталы Алексеева, Героев Брестской Крепости, Еременко;улицы Карпинского, Ударников, Тихоокеанская;улицы Кирова, Рудя, Кожухаря, переулки 1-й Нагорный, Гвоздильный;: квартал Мирный;: Краснодон, улица Пионерская, площадь Ленина; Суходольск, улица Шосссейная; поселок Гончаровка; поселок городского типа (пгт) Краснодон, улица Чкалова;: пгт Георгиевка, улица Ленина; пгт Сутоган, переулок Мельничный;: пгт Славяносербск, улицы Первомайская, Комсомольская, переулок Южный;: поселок Дарьевка;: квартал 60 лет СССР;: улицы Запорожская, Калинина, Собинова, Менделеева, Херсонская;: Перевальск, улицы Костромская, Черняховского, Чайковского; Артемовск, улица Щорса;: улица Толстого;: поселок Анненка, улицы Рудя, Партизанская, школа № 17;: улицы Хмельницкого, Рыльского, Уральская, Доватора;: квартал 60 лет СССР, улицы Куйбышева, Матросова, Шаумяна, Пролетарская;: улицы Садовая, Чуйкова;: улицы Ковпака, Дарвина; поселок Грушевое, улицы Коммунистическая, Калинина, Новая; Вахрушево-2, улица Крупской. Экономика - Сегодня, 11:23 104

Метки: {keywords}